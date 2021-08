La justícia de Galícia tomba el certificat Covid per entrar a bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El(TSXG) ha decretat que l'obligació de presentar unper accedir a l'interior de bars i restaurants i també locals d'oci nocturn en ajuntaments amb més elevada incidència del virus no té vigència. L'argument del tribunal és que la implementació del certificatEls magistrats expliquen en dos actes notificats aquest dijous quenomés va enviar al TSXG l'autorització de l'ordre de 21 de juliol, en la qual s'establien, entre elles limitacions en les reunions, però no l'ordre de 22 de juliol, que contenia el requeriment de presentar el certificat Covid en establiments d'hostaleria i restauració. El secretari general dels socialistes gallecs,, ha interpretat que els jutges del TSXG "diuen que Galicia té un govern de chapuza" per aquesta decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor