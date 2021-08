La collita de cereal ha estat un 10% superior a la de l'any passat tot i la sequera

Llaurar els camps

Lad’aquest any, amb, ha estata la del 2020 tot i la manca de pluges. Un increment de la producció que el sindicat Asaja, en una compareixença aquest dimecres a Lliçà de Vall, ha admès que “no s’esperava” i que s’explica per l’alta humitat i les baixes temperatures de la primavera.En general, lade la collita ha estat molt bona perquè, a diferència de l’any passat, el gra no s’ha vist afectat pels fongs. Pel que fa als, la falta d’oferta per l’acaparament de producció de la Xina ha fet que s’hagin enfilat entre un 25% i un 40% respecte els de l’any passat. Per la presidenta d'Asaja a Barcelona, Rosa Pruna, això suposa una bona notícia per als pocs pagesos que només tenen camps de cereal i una de molt dolenta per la majoria que també té animals.Sobre els preus, Pruna, explica que més del 90% dels pagesos que tenen camps de cereal també teneni que amb els preus “desorbitats” que s’estan pagant no els sortirà a compte produir carn, llet o ous.Tot i que en general la collita ha estat bona a tot Catalunya, a les comarques delha estat inferior a la mitjana pels danys provocats per senglars i conills. Per contra, alels rendiments han estat molt bons amb fins a 4.500 quilos per hectàrea.D'altra banda, els pagesos catalans han rebut de bon grat la crida del Govern perquè llaurin els seus camps per reduir el. Ho veuen "lògic i necessari" amb els camps secs com estan i davant la onada de calor que s’espera aquests dies.En l'acte de balanç de la collita, el pagès de Lliçà de Vall Pere Duran ha explicat que ja fa dies que rostolla els seus camps de cereal voluntàriament per “responsabilitat” tot i elque li comportarà: "Rostollar a l’agost és una despesa afegida perquè ho haurem de tornar a fer a l’octubre i perquè la maquinària pateix molt amb el camp tant sec”. Pruna, per la seva banda, recorda que els rostolls cremen "ràpid" i que a cap pagès li agrada que un foc es propagui pels seus camps.La responsable d'Asaja explica que el llaurat dels camps es fa als volts de finals de setembre o principis d'octubre abans de sembrar els camps i que aquest any, abans que ho demanés la Generalitat davant l'onada de calor, molts pagesos ja estaven rostollant els seus camps per minimitzar el risc d'incendi. "A ningú li agrada que un incendi l'agafi sense la feina feta", apunta.El gran problema de llaurar a l'agost, afegeix, és quei les màquines "pateixen molt". Amb tot, deixa clar que tots els pagesos, de més o menys grat, veuen necessari fer-ho com un acte de responsabilitat.

