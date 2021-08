Cinquè dia consecutiu: el preu de la llum batrà un nou rècord en plena onada de calor

Per cinquè dia consecutiu. El preu de la llum a tot l'Estat tornarà a batre el seu rècord històric aquest divendres, en plena onada de calor., una xifra superior als 115,83 euros registrats aquest dijous, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).Entre les quatre i les cinc de la matinada, tot i que el preu serà de 101,52 euros per MWh.El pic més alt serà entre les nou i les deu de la nit, quan l'electricitat es pagarà a 128,54 euros per MWh.L'escalada de preus va començar elpassat, quan l'import de l'electricitat es va situar en elsper MWh. Aquest dimarts ha pujat alsper MWh. Dimecres ha marcatper MWh. I dijous, marcarà el màxim històric deper MWh. A banda dels preus registrats aquests quatre últims dies, l'import de la llum es va situar enper MWh el 21 de juliol passat, mentre que el 3 d'agost va marcarper MWh.De fet, el preu de la llum durant el darrer mes –a excepció dels dies de cap de setmana-, uns registres que no es donaven des del temporal Filomena del gener passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor