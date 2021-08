Les persones que han passat la Covid es podran vacunar dos mesos després

Altres notícies que et poden interessar

que havien patit lahavien d'esperar sis mesos per poder-se vacunar i, a partir d'ara, només hauran d'esperar dos mesos després d’haver estat diagnosticades, segons acaba d'informar el Departament de Salut. Actualment, ja s’administrava a les persones de més de 65 anys o en aquelles amb patologies de risc importants, i amb el canvi de protocols s’ha ampliat a tots els grups de població de més de 12 anys.Amb aquesta acció les persones que no havien rebut cap dosi o només la primera, estaran protegits abans, especialment davant de laja que rebran la pauta completa més aviat.Aquesta nova mesura se suma a les altres accions que elha activat recentment perquè la població estigui immunitzada amb pauta completa abans que arribi la tardor i s’incorporin amb seguretat les activitats diàries, tant a l’entorn escolar com al laboral en general. La immunitat contribueix a reduir hospitalitzacions i també a evitar l’aparició de noves variants.A partir d’avui, les persones que tenen un diagnòstic de Covid-19 des de fa almenys dos mesos, podran demanaral web de vacunes i, alhora, també podran obtenir el certificat de vacunació més aviat.Salut recomana a totes les persones que encara s’han de vacunar fer-ho mitjançant l’aplicació vacunacovid.cat. Tot i això, i per tal d’incentivar ladurant el mes d’agost, també s’han habilitat diversos punts a Catalunya per fer-ho sense cita prèvia per als majors de 12 anys. La majoria d’ells en horari de tardes, es poden consultar aquí:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor