ERC creu que Junts «afebleix la part catalana» quan qüestiona la taula de diàleg

Vilalta pregunta al PSC de quin costat està

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha acusat Junts "d'afeblir a la part catalana" de laen qüestionar aquest òrgan, i ha assegurat que no entén algunes declaracions de dirigents de, que debiliten una de les eines per desencallar eli que, segons explica, ha costat molt aconseguir."Carregar-se un instrument que ens pot ser útil per al, per no sabem què motius, creiem que és fer-nos un flac favor al projecte independentista", ha afirmat la portaveu republicana en una entrevista a Europa Press, i ha demanat aprofitar la taula de diàleg, que se celebrarà previsiblement laConsidera que aquestes declaracions contràries a la taula de diàleg ", perquè deixen de pressionar-li", i ha apostat per anar a negociar amb el govern espanyol el màxim de preparats iHa explicat que laque assistirà a la taula de diàleg es decidirà en els pròxims dies deentre el Govern, les formacions que li donen suport --ERC i Junts--, i que "fins i tot pot ser consensuada amb la CUP, que forma part d'aquesta majoria independentista", però ha descartat que algú de la formació anticapitalista assisteixi a la cita.Ha concretat que estan treballant de formaperquè aquest pacte sigui el més ampli possible i que pugui aglutinar el màxim d'agents econòmics, socials, culturals, institucionals i territorials de Catalunya, i que representi a aquestVilalta ha demanat alque triï a quin costat de la taula vol estar: "O està al costat de la Generalitat, que és el que potser hauria de fer,de gent que vol votar, entre ells votants també del PSC, o escollir estar a l'altre costat", després del que ha criticat que el Govern central s'hagi oposat fins ara a votar unLa republicana ha recomanat als socialistes quei no intentin jugar a estar en tots dos costats de la taula, en al·lusió a l'exigència del PSC de convocar laaprovada pel Parlament prèvia a la taula de diàleg amb el Govern per consensuar la posició de la part catalana i que ERC rebutja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor