Setién recorda l'experiència al Barça: «Mai havia vist un vestuari tan trist»

L'exentrenador del FC Barcelona,s'ha sincerat aquest dijous sobre el seu difícil pas per la baqueta de l'equip blaugrana. En una entrevista a la revista cultural Jot Down, el càntabre ha explicat que en tota la seva carrera com a entrenadorcom el que es va trobar al Camp Nou.. Era una altra cosa. I això sí que em va provocar un shock", explica Setién, que reconeix que hi va haver "moltes coses que van ser". "Et trobes un vestuari que no és feliç; el que trobo allà no ho he vist en quaranta anys que porto en el món del futbol", relata el tècnic.La seva carrera, explica Setién, està ara en. "Ara mateix, he perdut tot l'interès". L'entrenador afirma haver desitjat que no li truquessin per fer-li ofertes i diu haver fet unasobre les últimes vivències als estadis de futbol: "No feia el futbol que m'agradava". El tècnic explica que a partir d'ara farà d'L'entrenador també parla de laamb el club per rebre els diners del seu acomiadament. Setién explica que després de les eleccions va trucar a la nova directiva per parlar amb, però va ser el vicepresident -no especifica qui- que el va intentar convèncer de perdonar el deute. Setién s'hi va negar i el club li va comunicar que rebria una oferta que, segons l'entrenador,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor