Identifiquen una via per evitar la resistència al tractament principal d'un dels càncers de mama més agressius

n grup de metges i investigadors deha demostrat el paper de la proteïnaen la generació de resistència al tractament més habitual a un delsmés agressius, el HER2 positiu.L'estudi, publicat a la revistaha identificat que a les pacients amb alts nivells d'aquesta proteïna el nivell d'èxit de l'anticòs monoclonal, el medicament de primera línia, cau. Per contra, si es combina amb un altre anticòs monoclonal, el Pertuzumab, es reverteix la situació i es recuperen els nivells de resposta patològica completa.El treball ha analitzat dades in vitro i ha confirmat els seus resultats amb mostres de tumors de pacients participants en un estudi anterior. Els resultats mostren que en aquells casos amb nivells alts de Neuregulina l’abordatge només amb Trastuzumab no obté la remissió completa de les cèl·lules tumorals, en generar-se resistència al. Però si s’afegeix un segon medicament, el Pertuzumab, els resultats canvien.“En els tumors amb més alta expressió de Neuregulina quan es tractaven amb Trastuzumab ino s’assolien respostes completes patològiques; en canvi, quan es tractaven amb Pertuzumab, Trastuzumab i quimioteràpia sí que s’assolien respostes completes patològiques. Donat que aquest estudi és un estudi aleatori prospectiu, el valor d’aquesta confirmació és molt alt i valida els resultats obtinguts a laboratori”, ha explicat el doctor, autor principal de l'estudi, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar i director del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM-Hospital del Mar.La Neuregulina és una proteïna que s’uneix a un dels receptors presents a les cèl·lules tumorals, el HER3. Aquesta unió es combina amb un altre receptor, el HER2, formant una parella que és la que té més capacitat de proliferació i d’invasió tumoral dins les possibles vies d’activació del càncer de mama HER2 positiu. Aquest tipus derepresenta entre el 15-20% dels càncers de mama i, en gairebé la meitat dels casos, no s’assoleix una resposta patològica completa.Ara, per primera vegada, s’ha pogut establir la correlació entre els als nivells d’aquesta proteïna, presents en el 13,2% dels tumors analitzats, i el descens en l’èxit del tractament amb Trastuzumab, així com el paper del Pertuzumab per revertir aquesta situació. A la vegada, el treball ha identificat els fibroblasts, cèl·lules del teixit connectiu presents als teixits, com l’origen de la Neuregulina, fet que confirma la importància del microambient tumoral, el seu entorn, en la proliferació de les cèl·lules canceroses.Segons Albanell, l’estudi servirà per “optimitzar quines pacients es poden beneficiar del Pertuzumab, estadificar millor quines necessiten el doble bloqueig amb Trastuzumab i Pertuzumab, i maximitzar-ne el benefici".

