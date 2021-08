Messi explica com va dir als fills que marxava del Barça: «Vam plorar molt»

va ser molt dur. Segons explica el mateix astre argentí en una entrevista a la BBC, la notícia va ser coneguda en primer lloc pel seu pare, que va ser qui va transmetre-ho al jugador i a la seva parella,. "Vam estar plorant, amargats i preparant-nos per com explicar-ho als nens", relata Messi."El meu pare va venir a casa. Ell havia marxat al matí per. Quan torna m'ho diu i m'agafa el bajón. Després em va tocar preparar-me per dir-ho a l'Antonella i així, preparar-nos per explicar-ho als nens., però ens vam aixecar per veure com ho dèiem als fills de la millor manera., que seguiríem aquí", explica l'argentí.Encara sobre els seus fills, Messi es va mostrar convençut que aquests. "Moltes vegades pensem massa i els nois ho assimilen i ho accepten d'una manera que nosaltres no pensem", opina el nou jugador delL'excapità del Barça reconeix que sabien que la notícia seria molt més dura pel seu fill. "Thiago ho porta per dins, es mostra feliç, content i preparat pel canvi, però és com jo;, tampoc és res greu". "S'adaptarà com s'adapten tots. Serà una nova experiència i creixerà", afirma Messi.

