Quines millores presenta la vacuna catalana respecte les existents?

La, que ha rebut aquest dimecres l'aval de l'Estat per començar a fer proves en humans presentarespecte les existents. Ho ha explicat aquest dijous a RTVE la ministra de Ciència,, qui ha destacat que el vaccí de la farmacèutica amb seu a Amer (Selva) ja "s'ha dissenyat tenint en compte les diferentsdel coronavirus".També ha apuntat que "per a la seva distribució" perquè es conserva a una temperatura d'entre 2 i 8 graus i, a més, "presenta una molta l'assaig preclínic". Per tot això, la ministra assegura que es tracta d'un vaccí "diferent i millorat", tot i que ha admès que caldrà analitzar si es pot combinar amb les vacunes ja existents i que s'estan administrant.La farmacèutica catalana preveu comercialitzar el vaccí, segons ha explicat la seva directora de Registres d'I+D, Elia, en una entrevista a Rac1. "No hauríem d'anar més enllà", ha apuntat, malgrat que els escenaris més optimistes apunten que ja podria administrar-se a principis de l'any vinent.En tot cas, Hipra començarà ala vacuna a partir d'aquest octubre, a l'espera de rebre l'autorització de les autoritats sanitàries "Hem d'assegurar que tindrem suficients unitats per distribuir quan s'aprovi la vacuna", ha apuntat, i ha detallat que el seu funcionament és a base de, una tecnologia que no es troba en cap dels vaccins que fins ara han rebut el vistiplau de l'"En el fons aconsegueix el mateix que les altres vacunes, però ho fa d'una forma diferent; en el nostre cas, l'organisme té menys feina per generar una resposta immunitària", ha explicat, i ha afegit que "és per això que també són vacunes que triguen més a desenvolupar-se". La directiva també ha detallat que seran necessàriesper aconseguir la immunitat -amb 21 dies entre les elles-, tot i que també pot actuar com a dosi de recordatori.L'empresa, a més, ha desenvolupat una plataforma que els permetrà adaptar-se a les noves variants del virus. Per ara, la seva vacuna està basada en dues proteïnes recombinants de les variants, és a dir, les variants britàniques i sud-africanes. Torroella ha celebrat igualment que les condicions de conservació han de facilitar "enormement la distribució", sobretot enper poder guardar vaccins que requereixen congeladors. "Creiem que tenim una molt bona proposta per controlar la pandèmia", ha subratllat.Hipra, segons ha detallat la ministra Morant, va rebre eldel govern espanyol, en concret una transferència de 3 milions per desenvolupar la vacuna, així com també va obtenir recursos de la Comissió Europea. Si l'assaig té èxit, Hipra necessitarà una "intensitat d'inversió per a la producció força elevada" que el Ministeri ja està analitzant, segons Morant. "Tot el que se'ns ha demanat s'ha aportat per part del govern d'Espanya", ha asseverat.

