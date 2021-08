La Moncloa diu que l'augment del preu de la llum «no és tan aparatós» pels consumidors domèstics

Ampliació del Prat

El PP demana a Podem que surti de l'executiu

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, no ha ofert cap solució immediata a l'escalada deli ha esgrimit que l'evolució es deu a factors exteriors "que no depenen" del. "Podem intentar convèncer a Putin de què bombegi més gas o intentar convèncer a la Unió Europea de què introdueixi alguna mesura intervencionista, però això no és realista".En una entrevista a la Cadena SER aquest dijous, Ribera també ha estat preguntada per l'avís del portaveu d'al Congrés,, que va dir que la formació lila donariafins i tot al carrer. En aquest sentit, la ministra ha respost que la qüestió "no té una solució única ni es resol amb mobilitzacions al carrer".Ribera ha admès que l'evolució del preu del mercat majorista ési fa que el govern espanyol estigui enperquè la previsió en el curt termini és que continuï. Tanmateix, la vicepresidenta ha dit que per molt que l'escalada dels preus majoristes és "enormement aparatosa i tremenda, no té una traducció ni tan aparatosa ni tan tremenda en la factura dels consumidors domèstics"."En alguns sí que té un impacte", ha admès, i, per això s'està treballant per reduir la part del preu que depèn delo reforçant les, que són més barates, així com amb la reducció fiscal que s'ha aplicat en el curt termini. La titular de Transició Ecològica ha explicat que la Comissió Europea ha rebutjat canviar el mercat elèctric i que les institucions europees el considerenSobre l', Ribera ha defensat que tots els actors implicats han reconegut que si el projecte no compleix amb totes les garanties ambientals, no podrà tirar endavant. La vicepresidenta ha dit que l'opinió de Transició Ecològica arribarà quan es desplegui el projecte.La vicesecretaria d'organització del, ha acusat "" a Unides Podem per anunciar mobilitzacions i ha suggerit quesi tant discrepen amb el. La dirigent popular insisteix a reclamar la convocatòria anticipada d'eleccions i ho justifica per la situació deprovocada per aquest augment del preu de l'electricitat."Quan un govern no sap actuar, no té mesures o no les vol posar en marxa, no queda altra opció que", ha afirmat, a la vegada que des de laindiquen que "sí que hi ha capacitat" perquè el govern deactuï, segons Beltrán. Així, ha afegit que no es poden posar "traves" quan l'Estat està intentant "sortir d'una crisi econòmica molt seria".

