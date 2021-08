Prop del 10% de persones que han de rebre la segona dosi no es presenta a la cita

Altres notícies que et poden interessar

Prop d'un de cada deu pacients queno es presenten a la cita fixada. Això està ocorrent alguns dies d'aquest estiu, segons ha lamentat aquest dijous a El Món a Rac1 la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut),, qui ha apuntat que la gent està "prioritzant" les. També ha citat com ha hipòtesi que hi ha una percepció de menys risc ara que els indicadors milloren que, segons ha insistit, no és real perquè encara hi ha molts contagis.Malgrat tot, Craywinckel assegura que cal "collar" per impulsar la vacunacióperquè "està costant". Per rebatre la relaxació percebuda, ha destacat que aquesta franja d'edat també pot emmalaltir i fins i tot acabar sento ambun cop superat el contagi. Pel que fa a la possibilitat d'administrar, ha dit que és possible fer-ho en determinats sectors, com en residents, però mirant la situació de cadascú.El Govern va obrir la possibilitat aquest dimarts que la ciutadania vagi a vacunar-se les tardes d'agost sense cita prèvia arreu de Catalunya. Intentava així accelerar un procés que s'ha alentit aquest estiu amb les vacances, malgrat que recentment s'havia obert també la vacunació a joves de 12 a 15 anys.Les dades sobre la pandèmia milloren a poc a poc al país, i especialment bones són les que fan referència a la pressió hospitalària , la qual cau tant a planta com a les UCI. Malgrat tot, elsegueix disparat fins als 386 punts i encara es detecten molts positius, fins a 16.404 en l'última setmana, motiu pel qual no es poden abaixar els braços encara i es mantenen restriccions com el toc de queda als municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència superior als 250 casos per 100.000 habitants. Craywinckel es mostra partidària d'allargar la mesura més del 19 d'agost -data fins la qual està aprovada-, ja que veu imatges "esfereïdores" de festes i aglomeracions "que fan por.

