Alerta: nova estafa a través d'SMS i trucades falses del banc

⚠Detectada una modalidad de #fraude bancario mediante SMS y llamadas telefónicas



Si recibes este mensaje👉 #NoPiques y si tienes dudas llama📞 directamente a tu banco pic.twitter.com/kkjF1YkCRI — Policía Nacional (@policia) August 11, 2021

Alerta per una. Els ciberdelinqüents enviendel banc ia les víctimes fent-se passar per treballadors de l'entitat. D'aquesta manera, es guanyen la confiança de les persones per aconseguir les dades d'accés al compte bancari.Primer de tot,"Estimat usuari, hem detectat intents d'accés sospitosos al seu compte, verifiqui les seves dades aquí" i adjuntenque suposadament porta a. A la pàgina falsa se sol·liciten les, inclòs l'usuari i la clau d'accés al banc online.Posteriorment, l'estafadorque es demanen a la pàgina falsa. D'aquesta manera, mostra una aparença professional i verifica l'accés al compte bancari, després ja pot ferLa policia adverteix que. Per això, recomanen que si mai ens trobem amb un cas com aquest o similar,. També ens hem de fixar amb el contingut dels SMS: si conteneno estan, poden ser indicadors de que

