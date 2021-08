Les restriccions per l'onada de calor i l'elevat risc d'incendi entren en vigor en 279 municipis

Mapa de pla alfa dia 12/08/2021 pic.twitter.com/NVxmrIoCUl — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 12, 2021

han entrat en vigor aquest dijous endesprés que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) hagi publicat la resolució. Aquesta concreta la suspensió de les acampades i les rutes i la restricció de les activitats de les cases colònies a l'entorn immediat. Tot i això, aquests dos punts no entraran en vigor fins divendres al migdia.Sí entren en vigor aquest dijous laentre les 10.00 i les 20.00 hores, exceptuant la recollida de la fruita; i la suspensió de les obres i intervencions en la xarxa interurbana de carreteres, a excepció de les que permeti Trànsit.A més, es limita lac entre les 10.00 i les 20.00 hores i no es podrà circular amb mitjans motoritzats pel medi natural, a excepció de residents.Els municipis afectats són aquells que estan en el nivell 3 del Pla Alfa. Les mesures estaran vigents fins a les 00.00 hores del 17 d'agost.Igualment, el Govern ha activat dos plans d'emergència, l'Infocat i el Procicat per onada de calor i s'ha instat sobretot aal medi rural, ja que aquestes causen un de cada 20 incendis, per bé que en total els humans són responsables del 80% dels incendis. "Cal evitar les simultaneïtats, si n'han d'afrontar 3 o 4 incendis alhora, elspatiran molt", ha alertat Amorós. També ha instat a cuidar la, com gent gran i malalts crònics i a evitar fer esport o passejar mascotes en els moments de més calor.

Els 279 municipis en nivell 3 del Pla Alfa by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor