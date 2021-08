​Ramos dona la benvinguda a Messi al PSG en set paraules

Qui ho havia de dir., rivals acèrrims durant 16 anys als camps de futbol, amb picabaralles incloses, com a respectius capitans deli del. Ara, jugaran i celebraran gols junts al PSG. No agradarà massa a les seves antigues aficions, segur.Però com va dir ahir Messi a la seva presentació com a nou jugador del club parisenc, “això és futbol” i, a la fi i al cap, no deixa de ser un joc en el que totes les variants estan obertes.En aquest marc, Ramos ha enviat un missatge dea Messi. Ho ha fet en un dels seus àmbits naturals, a, i en format breu., ha escrit el defensa al seu compte personal, amb una foto d’una botiga del PSG on hi apareixen les dues samarretes dels dos jugadors, la del 4 de Ramos, i la del 30 de Messi. I ha afegit “” en tres idiomes: castellà, anglès i francès.En unes hores de publicació a Instagram, el post ja ha tingut gairebé cinc milions de “m’agrades”. Ramos té 46 milions de seguidors en aquesta xarxa social.

