​Paluzie avisa que si Catalunya vol ser independent caldrà «assumir incertesa i mesos de caos»

Et penses...

Per Salisburi el 12 d'agost de 2021 a les 12:25 3 1 Que la gent esta per caos i torna a sortir al carrer i trinxar-ho tot i creman tot el que vulguin, amb una pandemia galopan, amb una economia tirada pel terra, una sanitat exaurida, un canvi climatic a sobre, paelles i tocs de guitarra de cumbaia, un Barça sense Messi, una joven desbordada, una CUP que no més llançe que amenaçes al govern sobre els pressupostos, uns Jxcat a Waterloo en reformes que encara no han trobat el seu lloc i tots volen manar... i més coses ah i sense suport internacional n´hi reconeixament internacional..saps que.. quedat a casa que estaras més be...

Una guerra

Per Calixto el 12 d'agost de 2021 a les 12:01 3 1 O sigui aquesta senyora ens està dient que si no es fan les coses com ells volen ens preparem per a la guerra. Cal tancar-la ja

Precisament...

Per Tiburcio el 12 d'agost de 2021 a les 11:58 1 1 Per aixó mai serem independents. Ningú vol arriscar res i menys fer cap sacrifici, començant pels polítics, que viuen molt bé amb el sistema parlamentari espanyol (sous, dietes, privilegis, inmunitats, portes giratories...) i volen que així sigui pels segles. I la gent vol les seves vacances i les birres a la terrasseta a l'estiu, un sou per anar tirant i cap preocupació greu. Es viu prou decentment com per jugàr-se-la per una colla de vividors que convertirien Catalunya en una "Espanya en petit", per convertir-la en el seu cortijo particular i fer-nos creure que vivim en un país millor perquè som independents. Jo estic per l'independencia, però amb aquets polítics d'ara no creuo ni el carrer, jo no m'hi jugo el físic per aquets trileros egoistes i avariciosos.

No ho veig

Per Jan Original el 12 d'agost de 2021 a les 11:13 5 0 No se perquè, però intueixo que tota la colla de polítics, assessors, etc que manen el nostra pais -cobrant sous milionaris- això del caos no els semblarà gaire be :))

Que se n'oblidi

Per Nonembé el 12 d'agost de 2021 a les 11:08 3 1 El que diu és cert. Però una societat aburgesada com la catalana no farà mai el que cal.

Sens dubte

Per Blancafort el 12 d'agost de 2021 a les 10:04 1 9 I continuarem lluitant, sense cap mena de dubte... //*// REPÚBLICA CATALANA //*// PAÏSOS CATALANS //*//

"apel·lar al diàleg amb l'Estat va ser un fracàs"

Per Anonim 1234 el 12 d'agost de 2021 a les 09:59 4 4 Bé, sembla que per fi anem entenent que espanya MAI acceptarà dialogar sobre la independencia. Només ha costat quatre anys per a que ho entenguessiu. Com voleu que ho acceptin, si per a ells seria la ruina? I també per fi reconeixeu que el 1 d'octubre del 2017 veu perdre una oportunitat d'or, amb el famós "oferim dialeg" i deixant passar dies i dies i deixant que espanya es recuperés. La nit del mateix 1 d'octubre espanya estava noquejada, sense capacitat de reacció, les càmeres de totes les cadenes internacionals se'ls van menjar vius, i el món simpatitzava amb Catalunya mentres a espanya li plovien crítiques per totes bandes. Aquell era el moment. Però no: frenem i oferim dialeg, la mania dels catalans de voler fer-ho tot superbé i supercorrecte, arribant a una entesa amb l'adversari, quedant com uns senyors, etc., i en aquest temps que veu deixar passar espanya es va recuperar i el recolzament internacional va anar desapareixent. El problema que teniu és que voleu "fer-ho bé", i precisament així és com no ho aconseguireu mai. Respecte a dies o setmanes o mesos de caos, aixó dependrà de com us vegin els altres paisos. Fins a un minut abans de la independencia real, tothom seguirà recolzant espanya i dient que no us reconeixeran mai. Si us veuen indecisos, trucant a la porta suplicant un reconeixement, fingiran que no us reconeixeran mai, per a que feu marxa enrera i tot segueixi igual. Els reconeixements internacionals venen DESPRES de que controleu fronteres, quan el pais matriu anterior ja no té cap control, etc. (o sigui, una independencia efectiva, no una declaració d'independencia com la que es va fer), però ABSOLUTAMENT MAI ABANS. No us molesteu en trucar a portes abans d'una independencia real, la resposta serà sempre la mateixa. El món funciona així, t'agradi o no.

Va que queda poc per la diada

Per Groucho el 12 d'agost de 2021 a les 09:56 9 1 Lo millor que poden fer els independentistes es que es possin d´acord, cosa que sembla imposible perquè tots son partidistes, i feu una vaga indefinida, cosa que també sembla imposible perquè quan us toquin la butxaca molts més de la meitat i per no dir tots baixareu del carro. Ho voleu tot sense fer res. Com que per vosaltres l´estat Espanyol és molt feixiste i mai voldràn fer el referendum pactat no queda un altre que lluitar i liarla però liarla de veritat. Us ompliu la boca i parleu molt de desobeir però no ho fa ningú. Tampoc fareu res amb les barricades i creman contenidors. Ara podeu anar tots agafadets de les mans el dia de la diada com a bons germans però al final res de res. Molt soroll per res.

Ja n'hi ha prou.

Per Vicençfv el 12 d'agost de 2021 a les 09:46 2 5 L'Estat espanyol (governi qui governi) mai pactarà un referèndum d'autodeterminació pactat. MAI. Si volem assolir la independència, haurà de ser (liderats pels partits catalans independentistes, o no) si el poble decideix que ja n'hi ha prou! Deixar d'anar a treballar, deixar d'obrir els nostres negocis, anant a retirar tots els nostres diners dels bancs espanyols, sortint al carrer cada dia PACÍFICAMENT a reclamar la nostra república. Si la meitat dels catalans i catalanes PAREM (indefinidament) de fer vida normal, l'economia espanyola col·lapsa. I llavors la UE tindrà un greu problema, i haurà d'intervenir d'alguna manera. Però és clar, ens hem de posar d'acord i assumir que això comportarà grans sacrificis.