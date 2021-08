Organitzacions feministes critiquen que el Festival de Sant Sebastià distingeixi Johnny Depp

Diverses organitzacions feministes han criticat que elixí com el de, distingeixin la trajectòria de l'actor. Les britàniques Women's Aid Federation i Solace Women's Aid han qualificat la notícia "d'irrespectuosa" i "insultant" per a les víctimes.amb seu a Madrid ja va considerar "poc oportuna" la distinció a l'actor.Depp está immers en diversos processos judicials que tenen el seu origen en les acusacions de maltractament de la seva exdona Amber Heard. De fet, Depp ja va perdre un cas de difamació l'any passat per un article al, en considerar que l'article publicat sobre les agressions era substancialment cert.

