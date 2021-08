​Denuncien cinc conductors beguts per provocar accidents a Girona en només quatre dies

Cinc conductors en quatre dies

Elshanpenalmentper anaren nomésde diferència a la. Els accidents es van produir majoritàriament en llocs de costa -Llançà, Castelló d'Empúries, Cadaqués i Tossa de Mar- així com a Cornellà de Terri (Pla de l'Estany). En el control d'alcoholèmia, els conductors van registrar taxes d'entre 0,62 i 1,66 mg/l.Un dels conductors denunciats era un motorista que tenia el carnet retirat judicialment fins el 2025. Per altra banda, els Mossos també van trobar un home que portava un turisme amb un carnet falsificat.El primer dels conductors el van denunciar la nit del 7 d'agost a, quan els Mossos van rebre l'avís que hi havia un cotxe accidentat a la GI-612, al punt quilomètric 4,5. El turisme havia sortit de la carretera i havia bolcat. El vehicle tenia danys importants i havia quedat travessat enmig de la via, tallant la circulació de la carretera.En arribar, els Mossos van veure que el conductor havia marxat del lloc de l'accident, després de sortir ferit molt lleu. L'home té 36 anys. En trobar-lo, els agents li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar 0,86 mg/l.Hores més tard, ja la matinada del 8 d'agost, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un altre accident. En aquest cas s'havia originat a la C-260, a. Un turisme havia sortit de la carretera i havia quedat malmès. Els seus ocupants havien fugit corrent per amagar-se. Poc després, un jove de 20 anys va denunciar que li havien robat el cotxe. El jove portava les claus i tenia rascades que podien ser compatibles amb l'accident.Els Mossos van descobrir que el vehicle havia xocat contra un mur de formigó després de sortir d'una rotonda. El cotxe tenia el motor trencat i les quatre rodes rebentades. El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia amb 0,62 mg/l. A més, circulava amb un permís fraudulent.El dilluns 9 d'agost cap a les sis de la tarda la policia va rebre l'avís d'un accident a la C-66, dins del terme municipal de. Un turisme havia sortit de la via. En arribar-hi una patrulla dels Mossos, van determinar que el cotxe va sortir d'una rotonda per un carril en sentit contrari i havia xocat contra la base protectora d'un fanal. El conductor, però, havia seguit conduint dos quilòmetres més amb la part davantera i el lateral aixafat i una roda punxada.En el cotxe hi anaven tres persones. Els Mossos van veure que el conductor anava sota els efectes de l'alcohol i en practicar-li la prova va sortir positiu amb una taxa d'1,66 mg/l, quasi set vegades més del permés.El 7 d'agost a les deu de la nit els agents van rebre l'avís per assistir un motorista que havia sortit de la carretera a. En arribar-hi, els equips mèdics ja l'estaven atenent per una ferida lleu en una mà i també hi havia la Policia Local de Cadaqués. L'home, de 52 anys, presentava signes d'anar sota els efectes de l'alcohol. En la prova, va sortir un resultat de 0,67 mg/ l.A més, la policia va comprovar que l'home no tenia cap permís de conduir vigent, ja que els jutjats penals de Terrassa i Sabadell havien emès una retirada judicial fins el 2025.Finalment, el migdia del 8 d’agost, en un quart accident, els Mossos van atendre la caiguda d’un motorista que va resultar il·lès al punt quilomètric 13,4 de la carretera GI-681, a, i que conduïa amb un resultat positiu de 0,63 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat.Tots els conductors van ser denunciats penalment com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del trànsit i van quedar citats per declarar als jutjats d’instrucció corresponents.

