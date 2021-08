Detingut per agredir una dona en ple carrer a Barcelona

Laha detingut un home aquest dimecres a la tarda a qui una dona havia acusat d'haver-la agredit i que també havia amenaçat amb un ganivet un vianant que l'havia defensat. Els fets han succeït en ple carrer, encara que el cos policial no ha especificat exactament on s'ha produït. Els agents han estat trucats per la baralla resultant de l'agressor amb l'home que ha intentat defensar la dona.L'home ha sortit corrents i ella els ha explicat que havia patit agressions per part seva. La patrulla ha intentat seguir l'home però l'ha perdut de vista i ha comunicat la seva descripció mitjançant l'emissora policial. Minuts després,

