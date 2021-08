L'estafa de Marvel: paga només 5.000 euros als autors dels còmics que utilitzen per a les pel·lícules

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La saga de pel·lícules de Marvel és la més rendible de la història de la indústria cinematogràfica.de les 15 pel·lícules amb la taquilla més alta de tots els temps, 5 són de la companyia.és el segon film amb més recaptació de la història, amb un total deDe les 24 pel·lícules que formen el(MCU), n'hi ha 10 que estan entre les cent amb major taquilla. La suma de totes les recaptacions resulta una xifra descomunal, mai vista i sense precedents.Els èxits de la saga a nivell popular són inqüestionables, però darrere de totes aquestes estadístiques i després dea totes les sales del món, ha aparegut una de les cares més fosques de Marvel. Una investigació del diari britànicha descobert que la multinacional només paga 5.000 dòlars als autors dels personatges i dels còmics que adapten després als films.que produeix cadascuna de les pel·lícules de manera individual, i tots els productes posteriors en drets.Els primers senyals d'alarma van saltar a principis del 2021, després que Ed Brubaker, creador i guionista de-un dels secundaris dels, interpretat peren diverses pel·lícules i una sèrie- mostrés el seu malestar per la redistribució dels drets de Marvel cap als autors originals de les històries i els protagonistes dels seus films. Brubaker va ser molt sincer: no el van ni convidar a la premiere de la pel·lícula i va haver de ser el mateix actor que interpreta el personatge qui va aconseguir que deixessin que entrés.El rotatiu britànic va estirar el fil i després de parlar amb Brubaker, van certificar que efectivament només paguen 5.000 dòlars als creadors originals d'aquestes històries. "T'envien una asèptica nota d'agraïment i en què", confessava.Marvel arrossega diversos problemes d'imatge en les últimes setmanes, tots responsabilitat de Disney.va denunciar la companyia arran de l'estrena del filma la. Brubaker augura que no serà l'únic creador i guionista associat a Marvel que denunciarà el maltractament que reben per part de la companyia. Això sí, ja es preparen les noves pel·lícules i sèries de la saga per aquest 2021.

