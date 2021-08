Noves informacions sobre els submarinistes morts a Segur de Calafell

Els dos homes que diumenge van perdre la vida quan anaven a fer un bateig de submarinisme a la costa devan morir per ofegament. Així ho confirma l'autòpsia que ja s'ha fet a les víctimes, segons han explicat fonts de la Guàrdia Civil, que s'encarrega de la investigació, a l'ACN.Els dos homes no portaven elements de flotabilitat, però anaven equipats amb els vestits de busseig i els pesos corresponents.i s'espera un informe tècnic de la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil que determinarà quin era l'estat del mar i la temperatura de l'aigua, entre d'altres, en el moment de l'accident. Les víctimes tenien 50 i 56 anys i eren veïns de Vilafranca del Penedès i el Vendrell.Fins al lloc dels fets també es van desplaçar efectius de la, que es fan càrrec de les diligències i d'investigar les causes de la mort. Els Bombers de la Generalitat també havien activat 4 dotacions, entre les quals els GRAE subaquàtics, però finalment no ha estat necessària la seva actuació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor