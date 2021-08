Els casos d'ansietat i depressió es dupliquen per culpa de la Covid-19

són dues malalties mentals que afecten especialment la població jove de tot el món. Les conseqüències de la pandèmia del coronavirus han agreujat aquestes problemàtiques a nivells alarmants, segons la majoria d'associacions que combaten aquestes malalties. Ara,al Canadà, certifica que un percentatge alarmant de nens i adolescents pateix alguna mena de crisi relacionada amb les dues malalties mentals per culpa de la pandèmia.Segons l'estudi, publicat a la revista mèdicaen comparació a l'època anterior a la pandèmia.a tot el món experimenta símptomes de depressió clínicament elevats, mentre queté símptomes d'ansietat clínicament elevats", explica la doctora, psicòloga clínica i autora principal de l'anàlisi. "El més alarmant és que els símptomes s'estan agreujant amb el temps", assenyala."Sabem per altres estudis que els índexs de depressió i ansietat en els joves tendeixen a fluctuar amb les restriccions", afirma la doctora, coautora de l'article i psicòloga clínica de la UCalgary. "Estar socialment aïllat, allunyat dels seus amics, de les seves rutines escolars i de les interaccions socials ha demostrat ser molt dur per als nens", adverteix.en particular, es van perdre esdeveniments vitals importants, com graduacions, esdeveniments esportius i diverses activitats per a arribar a la majoria d'edat. "Aquests nois no s'imaginaven que quan es graduarien no es podrien acomiadar de la seva escola, dels seus professors o dels seus amics, i ara estan passant a una cosa nova", explica Racine, que ho associa a un "procés de dol".L'estudi és una metaanàlisi quede tot el món, on van participar 80.879 joves de tot el planeta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor