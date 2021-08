Un expresident de Red Eléctrica afirma que el preu de la llum cauria un terç canviant la llei

Elpodria abaixar-se "en més d'un terç" a cop d'un canvi de regulació. Així ho ha explicat, expresident dei president d'en declaracions a Aquí l'estiu de SER Catalunya. Fabra que també creu "abaixar els impostos no vol dir abaixar el preu de la llum", en referència a la rebaixa de l'IVA del 21% al 10% que va fer el govern espanyol al juny.El que fou president d'una de les operadores més gran de l'Estat creu que unano canvia res: "Les elèctriques ho aplaudeixen amb les orelles", afirma. El mercat elèctric de l'Estat, segons Fabra, hauria de canviar "no només per ser, sinó també perquè".El preu de la llum a l'Estat tornarà a batre el seuaquest dijous. Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), l'import mitjà del MWh se situarà en els, per sobre dels 113,99 euros per MWh registrats aquest últim dimecres. El nou màxim arriba a les portes de la pitjordels darrers anys, amb un pronòstic de durada d'almenys cinc dies.

