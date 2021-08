La xarxa OnlyFans creix amb la pandèmia: entre la necessitat i el morbo

El contingut pot sortir fora d'OnlyFans?

Guanyar 3.000 euros al mes

Els homes també són "creadors"

La, estudiant de 21 anys de Barcelona,abans de formar part, com a "creadora", de la plataforma de contingut per subscripció. Fa una mica més d'un mes va començar a publicar-hi contingut amb una, que també l'ha portat a treballar en un supermercat i ha aparcat el grau en Nutrició. Aquesta jove barcelonina puja, també amb masturbació, i ha fet la seva primera "col·laboració" amb una noia. Amb tot, el fenomen podria tenir els dies comptats ja que la plataforma ha clarificat aquesta setmana queOnlyFans, tot i no estar pensada per aquesta funció,, des del sensual al pornogràfic, i ha obert la producció d'aquest tipus de contingut a una part molt més gran de la societat. En aquesta plataforma, les "creadores" comparteixen les seves fotografies i vídeos amb els subscriptors. A diferència de les pàgines web de contingut pornogràfic, però,, amb els quals poden sol·licitar contingut personalitzat a un preu acordat.La Laura assegura que gaudeix enregistrant els vídeos que penja a la plataforma i reconeix que. Després d'un primer mes "molt bo", en el qual ha guanyat 730 euros, ha decidit continuar amb OnlyFans, tot i que no s'hi vol dedicar. Manifesta que, cosa que l'incomoda. No vol accedir-hi. Com s'ha arribat al fet que persones com la Laura, amb cap vinculació amb el món del porno, decidissin fer servir la plataforma?Amb la pandèmia com a teló de fons,, arribant a més de 2.000 milions d'euros. D'aquesta quantitat, un 20% se'l queda la plataforma. Darrere d'aquest negoci s'hi amaguen multitud d'històries de treballadores sexuals, però també, i potser és el més sorprenent del fenomen, històries com la de la Laura.Degut a les restriccions per la Covid, lescom l', performer i directora de porno independent, es van trobar de la nit al dia sense poder fer la seva feina. L'existència d'OnlyFans i d'altres plataformes van ajudar-la a poder subsistir:, recorda Necro. Però l'auge pandèmic va més enllà i no s'explica senseque també si van unir, generant la sensació que era una manera "divertida i fàcil" de guanyar diners iPels lectors que no hagin utilitzat mai OnlyFans, la interfície de la xarxa social pot fer pensar amb, pel tipus de publicacions, però els rols dels usuaris recorden més als de, amb possibilitat de, de 3 a 50 dòlars,i venda de contingut per missatge privat. Els anomenats "fans",, interactuen amb el milió i mig dels "creadors", o més aviat "creadores", ja que-10.000 a l'Estat-. El biaix de gènere evident es traspassa de manera inversa als "fans", 76% d'homes, segons el portal Hubite.Les xarxes socials com Twitter i Instagram acostumen a ser la porta d'entrada per aconseguir subscriptors a la plataforma. En el cas d'Instagram, amb un perfil més relacionat amb el d'influencer i, en el cas de Twitter, amb la possibilitat de pujar contingut sexual explícit i en el qual l'anonimat és més comú. Necro, com a treballadora sexual, lamenta, però, que. "Les treballadores sexuals també tenim inquietuds artístiques i volem experimentar", denuncia., com és el cas de la Laura: "Seria una decepció per a la meva família, s'ho prendrien malament". La jove barcelonina mai mostra el seu cos a Instagram, on la segueix la seva família, però sí que ho fa a Twitter. En aquest sentit, reconeix que el que més li preocupa és que "aquest contingut surti" i el vegi gent que ella no vol, tot i que aquesta pràctica l'explica com, però que, en aquest cas, es ven.Amb internet, l'exposició de les persones que es dediquen al porno, a jornada completa o com a complement, és superior:lamenta Necro, que ha "acceptat aquest joc" i no li preocupa, ja que el seu entorn sap a què es dedica. Però pels casos de persones que volen mantenir en secret aquestes pràctiques, avisa quei qualifica aquesta idea de "naïf" . A més, constata l'existència de "molts casos de xantatge", en els qualsper no explicar a la família o entorn que aquella persona es dedica a la pornografia.A l'altra banda de la balança hi ha la Melisa i la Mika. Dues amigues que porten aquesta vessant de la seva vida amb, també amb la seva família. El nòvio de la Melisa, de fet, li va insistir que entrés a OnlyFans, i, també amb homes, "per poder guanyar més diners". La Mika, que és infermera, afegeix que no ha rebut cap ímput negatiu a la feina, on els seus companys i la directora de l'hospital saben que té compte a la plataforma.La Melisa, instagramer amb 80.000 seguidors de 27 anys, fa dos mesos que va arribar a Barcelona des de l'Argentina. Després de tres setmanes treballant precàriament en una guingueta,, com han fet moltes amigues seves "per sobreviure a la pandèmia". Aquests primers mesos, tot i que adverteix que això és "el boom" del principi i després va baixant la facturació si no s'està "innovant". No puja contingut molt "explícit" ni es mostra tenint relacions sexuals, tot i que li ho demanen.L'altra amiga, la Mika, també argentina, però que porta més temps a la ciutat, ha seguit la seva estela. En el seu cas, però,. Molts homes li demanaven a les xarxes, on des que es va operar els pits i tenir "més autoestima" hi puja contingut eròtic, que obrís un compte. La jove, de 32 anys ho va fer fa un mes, i des de llavors ha guanyat 1.200 dòlars. Mostra contingut similar al de la seva amiga i, "com a molt", es podria plantejar masturbar-se. Té clar, però, queTot i que la majoria dels "creadors" són dones, també n'hi ha d'homes,. A Barcelona, una de les ciutats on la diversitat sexual es viu amb més naturalitat i fins i tot actua de pol d'atracció del turisme LGTBI, n'hi hauria més que a la mitjana mundial. La plataforma és utilitzada per treballadors sexuals, però també com a mitjà d'expressió personal sense que la part econòmica sigui la principal motivació.És el cas del Paleo, un cambrer de 19 anys quefa mig any, no com una feina sinó com un hobby. "És una manera de compartir alguna cosa més de mi", explica, i ho equipara als seus comptes d'Instagram dedicats al maquillatge o a la dansa. Li han ofert diners per fer de tot, però ell no es considera prostitut:. A alguns nois els excita que ell tingui OnlyFans i de vegades aprofita alguna cita per enregistrar vídeos i pujar-los, quan l'altra persona "en té ganes".

