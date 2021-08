Grècia, en flames: més de 150 incendis actius i 50.000 hectàrees cremades

Les flames s'apropen als nuclis urbans. Foto: Europa Press

Els incendis aprovocats per lque ve ano tenen aturador. Per novè dia consecutiu, els bombers treballen per frenar l'avanç del foc, que ja ha provocat. Les previsions indiquen que ja s'han cremat més de, mentre que milers d'habitants haurien vist els seus habitatges engolits pel foc. Les previsions pels pròxims dies tampoc fan indicar un canvi, ja que les temperatures poden escalar fins alsAproximadament unssegueixen actius, tot i que el focus que més preocupa és el de, la segona més gran de Grècia. Les flames d'aquesta illa s'apropen cada cop més al nucli urbà de la capital. Les temperatures no baixen dels, lasegueix sent molt alta i lessegueixen sumant a la virulència del foc. No hi ha motius, doncs, per l'optimisme.La delicada situació ha fet que el primer ministre de Grècia,, hagi demanat disculpes aquest dilluns per qualsevol error que les autoritats hagin pogut cometre durant lesi ha promès que els responsables seran portats davant la. "Entenc completament el dolor dels nostres ciutadans, que han vist com es cremaven les seves propietats", ha dit el primer ministre grec.Mitsotakis també ha anunciat aquest dimarts pagaments de fins aa aquelles persones que hagin perdut les seves llars a causa dels incendis, així com una exempció momentània de les seves obligacions fiscals i financeres. Les noves mesures del govern grec formen part d'un ambiciós pla amb el qual es buscadels afectats.Lesvan enfocades als impostos a la propietat o a les contribucions a la seguretat social. Per altra banda, els agricultors afectats podran sol·licitar compensacions de fins aper als pròxims mesos, mentre que també s'obrirà la possibilitat de sol·licitar ajudes pel lloguer de fins aL'alarma també ha saltat a, sobretot a la zona sud del país. A la regió de, les autoritats han hagut deper tractar de contenir els focs. Davant l'agreujament de la situació, el govern de l'illa deha demanat a l'executiu central la declaració de l'. Segons la policia italiana, a hores d'ara hi ha prop de 70 focs actius que avancen en gran part pels efectes de

