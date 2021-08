Calor extrema: Siracusa registra 48,8 graus, la temperatura més alta de la història a Europa

Ja és oficial:des que existeixen dades. Aquest territori d'Itàlia, a l’illa de Sicília, ha registratdel migdia d'aquest dimecres, una xifra provocada per l'onada de calor subtropical provinent del Nord d'Àfrica que ha afectat tota la zona sud del continent europeu.El registre ha estat validat i confirmat pel, quan Catenanuova (també a Itàlia) va registrar 48,5 graus de temperatura i Atenes, capital de Grècia,va situar el termòmetre a 48 graus.Per altra banda, no són les temperatures més altes registrades al planeta, però Europa no havia arribat mai a aquest llindar, una demostració més del canvi climàtic i de les onades de calor que haurà d'afrontar el continent, cada vegada més crues.i en estat d'emergència, declarat aquest dilluns, per la cinquantena d'incendis que arrasen l'illa des de fa setmanes.Les altes temperatures, l'onada de calor, el vent càlid i una vegetació resseca han estat els ingredients per un còctel explosiu que està posant contra les cordes tot el territori., a hores d'ara són Partinico, Campofelice di Fitalia, Vicari, Roccapalumba i Polizzi Generosa, a la província de Palerm.

