L'exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz ingressarà a presó pel cas Pretòria

L'Audiència Nacional requereix l'ingrés a presó de l'exalcalde de. Segons ha avançat el mitjà local El Mirall i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques, el tribunal va demanar l'execució de la sentència confirmada pel Tribunal Suprem al desembre de l'any passat que el condemna a cinc anys i nou mesos de presó pel cas Pretòria.Segons la informació del mitjà local,i donava deu dies per ingressar voluntàriament a presó així com cinc dies per pagar multes pendents. Tanmateix, fonts municipals citades per El Mirall apunten que Muñoz hauria sol·licitat un indult parcial que, sumat al fet que agost és inhàbil per a la justícia, estaria allargant l'ingrés a presó.

