Parcs on refrescar-se amb els fills per l'onada de calor

Parc del Poblenou, Baby Center i Mini Beach Club de Pineda de Mar

Vet aquí una doble proposta ben refrescant a tocar de la platja. Al Passeig Marítim de Pineda de Mar hi trobareu el Parc del Poblenou, un espai de lleure dedicat al joc inclusiu, pensat per criatures de totes les edats i capacitats, i a la platja mateix. L'element més característic és un vaixell pensat perquè els infants amb diversitat funcional en puguin gaudir, ja que disposa de rampes. També hi ha gronxadors adaptats, un carrusel accessible i jocs de textures. I no gaire lluny, a la Platja dels Pescadors, hi trobareu el Baby Center, amb comoditats per a famílies com canviadors, trones, microones, neveres per deixar-hi les carmanyoles i espais de descans i alletament, i el Mini Beach Club, on fan jocs d’aigua i tallers. Tot gratuït!

Font ornamental del

Trajo de Garbí de Vilanova i la Geltrú

A l'extrem nord del Passeig de Ribes Roges hi ha la zona del Trajo de Garbí on a finals de 2020 s'hi va inaugurar la font ornamental amb brolladors que s'alcen entre 4 i 10 metres. Un espai de joc amb aigua per als més petits a tocar de la platja i que incorpora l'escultura d'una cua de balena per divulgar l'activitat de recerca del projecte Rorqual amb els cetacis que visiten la costa del Garraf. Els brolladors funcionen cada hora en punt durant 10 minuts, de dilluns a divendres de 12:00 a 22:00 i els caps de setmana fins a la mitjanit. A més, a partir de les 20:00h s'il·luminen amb colors. Una manera fantàstica de començar o acabar un dia de platja i que podeu arrodonir amb una passejada fins a l'extrem del moll que us regalarà unes vistes espectaculars.

Plaça Catalunya de Castellar del Vallès

La zona de jocs d'aigua de la Plaça Catalunya també és coneguda com el Parc de la Balena, per l'escultura de talls minimalistes de l'artista local Joan Coderch. L'escultura simbolitza una balena rodejada de tres vaixells i vol ser un cant a la defensa del món animal. El parc té de 2,5 hectàrees i hi trobareu brolladors d'aigua de tota mena, a més de dues zones de joc infantil i pista poliesportiva. És gratuït i obre al públic de 10 a 21:00, els mesos d'estiu, amb aturada tècnica de 15:30 a 16:00.

La Bassa de Sant Oleguer de Sabadell

tobogans. La Bassa de Sant Oleguer de Sabadell és un gran espai, renovat i reinaugurat el 2017, amb una piscina central, dos tobogans i àmplies zones de gespa al voltant. És gratuït pels infants de fins a tres anys, i amb preus d'entre 2,50 € i 3,50 € segons l'edat i el dia. Recomanem comprar les entrades de forma anticipada a través de la Vet aquí el paradís per als amants de l'aigua dolça i els. Lade Sabadell és un gran espai, renovat i reinaugurat el 2017, amb una piscina central, dos tobogans i àmplies zones de gespa al voltant. És gratuït pels infants de fins a tres anys, i amb preus d'entre 2,50 € i 3,50 € segons l'edat i el dia. Recomanem comprar les entrades de forma anticipada a través de la web , ja que presencialment només es poden adquirir de 16:00 a 19:00 i perquè l'aforament és limitat.

Parc de les Casernes de Sant Andreu

I si busqueu un lloc on refrescar-vos a Barcelona, us en proposem tres. El primer és el Parc de les Casernes de Sant Andreu, on hi trobareu una àrea de brolladors on jugar i refrescar-se, envoltada d'una gran zona verda. Compta amb una font de 13 canals i 234 brolladors. Els jocs d'aigua funcionen tot l’any, i d'abril a octubre ho fan ininterrompudament de 10 del matí a 22:00. A més, cada vespre, de 21:00 a 22:00 hi ha coreografies de llum que juguen amb els colors i l'alçada de l'aigua.

Fonts d'Aigua interactives del Tibidabo

Tibidabo són gratuïtes, ja que estan als voltants de l'Edifici Cel, abans de la porta d'entrada al parc d'atraccions. Aquest espai, mediambientalment sostenible i integrat a l'entorn, consta ni més ni menys de 50 brolladors, repartits per un gran paviment de pedra natural. Cal destacar que gràcies a diferents tipus de sensors, els infants i els adults poden interaccionar amb l'aigua i la llum. Els efectes de la instal·lació es descobriran en jugar amb les fonts, que són obra de l'arquitecte Dani Freixas, reconegut amb multitud de premis i dissenyador d'altres atraccions del parc com la coneguda Miramiralls. Només funcionen festius i algun dia puntual. Consultar els dies aquí. Les fonts d'Aigua interactives delsón gratuïtes, ja que estan als voltants del', abans de la porta d'entrada al parc d'atraccions. Aquest espai, mediambientalment sostenible i integrat a l'entorn, consta ni més ni menys de 50 brolladors, repartits per un gran paviment de pedra natural. Cal destacar que gràcies a diferents tipus de sensors, els infants i els adults poden interaccionar amb l'aigua i la llum. Els efectes de la instal·lació es descobriran en jugar amb les fonts, que són obra de l'arquitecte, reconegut amb multitud de premis i dissenyador d'altres atraccions del parc com la coneguda Miramiralls. Només funcionen

Parc Creueta de Barcelona

El llac del Parc de la Creueta del Coll de Barcelona es converteix en una piscina pública els mesos d'estiu. El parc que l'acull va ser una pedrera, i això explica la seva especial orografia, una gran esplanada en mig de la muntanya. Una zona de dues hectàrees perfecta per jugar o fer pícnic. El parc té un entorn natural destacable amb centenars d'arbres, des d'acàcies o xiprers a til·lers, plataners o palmeres. A més, des d'aquest espai es pot accedir a la zona forestal del Parc Güell. El seu vessant artístic també és important, amb diverses escultures com Elogi de l'aigua d'Eduardo Chillida, Tòtem d'Ellsworth Kelly i El Sol i Lluna de Montserrat Altet. És accessible per a tothom gràcies a la instal·lació de rampes. És gratuït pels menors d'1 any i els majors de 65. Per a la resta val 2,42 € per persona.

Fotos: Ajuntament de Pineda de Mar (foto1), Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (foto 2), Ajuntament de Castellar del Vallès (foto3), Juanma Peláez (foto4), Yvelisse Teixeira (fotos 5 i 6), Ajuntament de Barcelona (foto 7).

Aquesta setmana tindrem l’onada de calor més intensa i llarga de l'estiu, podria durar fins a principis de la setmana que ve i es preveu que les temperatures arribin als 40 graus en punts del territori, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Els experts aconsellen refrescar-se per evitar cops de calor.són les alternatives més habituals per refrescar-se, però te'n volem proposar algunes de diferents. Platges ambesdevenen autèntics refugis contra la calor.El Parc està obert tot l’anyEl Baby Center està obert del 19 de juny al 19 de setembre de dilluns a diumenge d’11:00 a 18:00El Mini Beach Club està obert de mitjans de juny a mitjans de setembre de 10:00 a 19:00Dilluns a dijous de 12:00 a 22:00Divendres a diumenge: 12:00 a 24:00De 10:00 a 15.30h i de 16:00 a 21:00De 9:45 a 14:15 i de 15:00 a 19:30D'abril a octubre de dilluns a diumenge de 10:00 a 22:00De novembre a març de dilluns a diumenge d’11:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00Del 26 de juny al 31 de juliol de setembre, de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00.De l’1 d’agost al 12 de setembre mateix horari però tancant a les 19:00

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor