Què he de fer si pateixo un cop de calor? Consulta els símptomes i com evitar-lo

Tots els indicadors pronostiquen l'arribada a Catalunya de. Des d'avui i fins dilluns, les temperatures seran extremes en tot el territori, un escenari que ha obligat prendre mesures excepcionals . Paral·lelament, s'ha activat elper calor i el(Infocat). "La situació és molt complicada i cal extremar les precaucions", ha alertat la Generalitat.L'excés de calor pot ser una. Si l'exposició al sol es prolonga, la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos i acabar patint un cop de calor. Aquest és un trastorn molt perillós que pot comportar. Com puc evitar-lo? Què he de fer si el pateixo? Quins són els símptomes?són un augment de la temperatura corporal superior a 40 graus, nàusees, vòmits, mal de cap, pell envermellida, calenta i no suada, així com respiració i freqüència cardíaca accelerades. També es poden produir alteracions de l'estat mental o en el comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri.Les autoritats sanitàries també apunten a un seguit de, entre aquests, hi ha l'esgotament, la deshidratació, les rampes musculars i les erupcions cutànies.davant la calor extrema són la gent gran; persones amb malalties cròniques, cardiovasculars, endocrines i renals; infants; persones drogodependents; persones que viuen soles o en condicions de pobresa; treballadors a l'aire lliure i persones amb discapacitat psíquica i física.Si ens trobem una persona que pateix aquests símptomes, hem de trucar immediatamenti traslladar-la a un lloc més fresc, hidratar-la amb aigua, ventar-la i mullar-la., les autoritats aconsellen beure aigua en abundància, especialment els més petits i la gent gran, que són els que menys perceben la deshidratació. Evitar sortir al carrer en les hores de més calor i, si s'ha de fer, posar-se un barret, vestir amb roba lleugera i anar per l'ombra. Passejar el gos en les hores de menys calor. Evitar les activitats físiques intenses a l'exterior i tancar les finestres de casa on toqui el sol. I si és possible, també demanen traslladar-se a locals climatitzats en les hores de més calor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor