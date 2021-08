Solo dejaré por aquí este vídeo del concierto de Zahara en Coruña la semana pasada.



Y un link para que compréis las entradas del concierto en Toledo:https://t.co/KMCiY4LeLW https://t.co/quNy3OFu8j pic.twitter.com/l0gFVlAty6 — Nacho Roura (@neuronach) August 11, 2021

està decidida a fer caure el concert de la cantantde les festes majors de. Per ara, però,a les pressions i hagi deciditde l'actuació. La portaveu dea l'ajuntament castellanomanxec ha exigit la suspensió de l'actuació perquè "ataca la llibertat religiosa de la majoria de ciutadans de Toledo". Asseguren que el govern de Pedro Sánchez "és còmplice" de "l'ofensa extrema" contra la Verge i de "l'atac directe als sentiments religiosos".El punt de la discòrdia és el cartell promocional del concert de Zahara, una de les cantautores més conegudes del panorama espanyol. En aquest,. Té diverses versions del cartell, on també apareix fumant. Tot va lligat al nou disc que va estrenar la cantant, que es titula precisament "Puta" i ataca el masclisme que han rebut les dones al llarg dels segles.El partit d'ultradreta assegura que "si no se suspèn el concert i es retira el cartell es demostrarà que l'Ajuntament de Toledo està ple de persones de l'esquerra més rància i fastigosa possible". Centenars de persones, entre elles diverses celebritats, han reclamat a Twitter anar al concert de Zahara i han promocionat, encara més, el cartell i el disc.No és el primer concert, a Toledo, que Vox i la ultradreta espanyola han volgut censurar. El raper Frank-T, conegut per ser un dels presentadors de Ràdio 4 i un dels promotors musicals de hip-hop més reconeguts de tot l'Estat, va ser vetat pels xenòfobs perquè havia estat un dels autors de la cançó. La cançó va ser estrenada fa uns anys, però el veto de Vox va arribar el juliol passat, també, per un concert a la ciutat.[youtube][/youtube]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor