Facebook frena una campanya de desinformació contra les vacunes que reclutava influencers

Altres notícies que et poden interessar

de desinformació contra les vacunes que operava a les seves xarxes socials. La multinacional ha eliminat més de 300 comptes, molts d'ells a Instagram, queper propagar consignes contra els vaccins per aturar el coronavirus. Segons ha explicat la mateixa Facebook, tots els comptes estaven vinculats a una firma de màrqueting.L'informe assegura que la campanya de desinformació va ser desplegada des de Rússia i vinculada amb l'empresa de màrqueting, amb seu al Regne Unit, que dirigia els seus atacs contra el públic de l'Amèrica Llatina, l'Índia i els Estats Units. La campanya es va desenvolupar en dues fases.La primera, entre els mesos de novembre i desembre de 2020, quan es van promoure publicacions i comentarisper a la Covid-19. Les desinformacions asseguraven que les dosis de la vacuna convertien les persones en ximpanzés. La segona, duta a terme durant el maig d'aquest any, qüestionava la seguretat de la vacuna de Pfizer.Aquesta campanya de desinformació va funcionar amb el suport de diversos influencers, tots ells "reclutats" per compartir les seves publicacions en xarxes socials com, però també en, on ja tenien públic.Facebook destaca la dificultat per identificar aquesta campanya, que feia les seves operacions en múltiples xarxes de manera simultània., i va prohibir Fazze a totes les seves plataformes.Aquest cas és un exemple dels comportaments inadequats que des de Facebook es detecten i es combaten a les xarxes de la companyia.es recull que l'eliminació de 144 comptes de Facebook i de 262 d'Instagram, així com de 13 pàgines i vuit grups, de dues xarxes localitzades a Birmània i Rússia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor