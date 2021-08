"Tota la població està exposada als efectes de l'amiant, és un problema universal"

"Des d'un despatx d'un ambulatori també es pot una tesi cum laude"

El passat 15 de juliol el president del Govern, Pere Aragonès, asseverava el . I ho feia des de, coincidint amb la presentació d'un estudi que xifrava en quatre milions d'euros desamiantar el municipi , on aquest material està present a pràcticament. Un anunci simbòlic i que desperta dubtes a(Cerdanyola del Vallès, 1950), pneumòleg jubilat i especialista en amiant, tot i que li agrada que se l'anomeniUnen l'anàlisi dels efectes d'aquest mineral al Vallès Occidental, i també en l'àmbit estatal. Col·lecciona participacions en comissions i grups de treballs engegats arreu, a més, d'investigar, des del seu despatx del CAP Canaletes,(1976-2018) i que espera que algú li agafi el relleu. Tarrés avisa que l'amiant ja és uni porta molts anys escoltant- Hem de tenir en compte que els efectes d'estar exposat a l'amiant té un. I aquesta realitat, sumat a les actuacions dels polítics, fa que en aquesta qüestió, en moltes altres també, la. Em va agradar molt assistir a l'acte a Badia i les actituds del president Pere Aragonès i l'alcaldessa Eva Menor , però d'aquí a que sigui una realitat el que es diu, hi ha un bon tros. Porto més de 40 anys i francament he vist- ... No s'ha actuat amb la diligència i contundència necessària. Es van tapant forats. A Cerdanyola, fa més d'un any, es va crear la Taula de l'Amiant, gràcies a la iniciativa de l'alcalde Carles Cordón, però una cosa concreta encara no hi ha. Bé, hi ha 20.000 euros del pressupost 2021 per fer un cens, però correm el risc que acabi l'any i no s'hagi convocat el concurs perquè les empreses s'hi presentin. És a dir, tenim els diners i la decisió política, però està aturat per un tema burocràtic. No s'entén!El que et deia de la voluntat política. Si mires el pressupost de l'Estat, es destinen més de 30 milions d'euros al dia, repeteixo, més de 30 milions, a despesa militar. I diuen que no tenim diners perque, segons l'estudi presentat, xifra amb uns quatre milions d'euros i s'han d'anar a buscar subvencions.- Badia ha donat el pas: ha dimensionat el problema i ha quantificat la solució. Ara arriba la segona fase, actuar. I qui ho farà? Qui ha de buscar els diners? Qui té capacitat de gestionar? I ja hi som! Tornem a ensopegar i no hi ha manera que es pugui desencallar. Porto molts anys veient que no hi ha resultats iquant a la gestió. El que sí és cert és que s'està creant una conscienciació social que això és un problema i sembla que s'està colant, per una petita escletxa, a l'estament polític.- Portem dos anys treballant-la i l'estem fent molt bé, però amb el canvi de Govern han sacsejat els alts càrrecs i la comissió està escapçada. No tenim a qui portar les conclusions i això que la comissió funcionava a un ritme raonablement acceptable. I també estic, a més de la comissió de la Generalitat, en un altre grup per fer la, amb gent d'arreu de l'Estat, i hem fet moltes reunions, enviat moltes cartes als ministres i al president, però tot són bones paraules i aquí s'acaba. Et diria que la voluntat dels polítics comença a insinuar-se però topa amb una burocràcia aclaparadora. Estem a la cua d'Europa en aquest àmbit. Estic pendenti també al, on hi haig d'anar dues vegades per explicar la problemàtica.- Cal desamiantar perquè no vinguin nous casos. De totes maneres, els casos actuals estan molt desemparats, no hi ha un fons de compensacions com sí passa a Itàlia, Alemanya, Suïssa i França. En aquests països si et declaren malaltia per amiant, automàticament, reps unes ajudes; aquí no, al contrari, comença la teva lluita personal - No ho sé. El que et puc dir és que cada vegada n'hi ha més.. I això es deu al període de latència.- És com la rifa, com més números juguis, més possibilitats tens. El problema del fibrociment no és com a l'inici. L'epidemiologia per patologia de l'amiant ha seguit: la primera, en la qual només afectava la gent que treballava amb la creació d'aquest material com podien ser teulades, canonades i frens, entre d'altres, així com els seus familiars i veïns. La segona, el personal que va treballar amb el material ja fet i també els seus familiars i veïns.I per últim, la tercera: afecta tota la societat, perquè treballadors ja no hi ha, des de 2002 està prohibida la fabricació i importació. I arriba a tothom, ja que el material s'ha fet vell ha perdut les característiques i. Actualment, hi ha. Ja no està localitzat on hi havia una fàbrica, com podia ser Uralita a Cerdanyola . Allà on hi ha una teulada, hi ha un microfocus. Efectivament,- Sí, moltes construïdes abans de 2002. Per això és important treure l'amiant, perquè la canalla s'hi passa moltes hores al dia i no és el mateix que s'hi exposi un nen que una persona amb 40 anys, perquè aquesta segona segurament mori abans per una altra malaltia pel tema de la latència. Insisteixo, és molt important desamiantar i ja no només Cerdanyola o Badia, arreu de l'Estat.- Està aturat. Em vaig jubilar el 2015 i vaig demanar a l'ambulatori un despatx per continuar. Ho vaig fer fins al 2018. He buscat algú que continués el treball, però no he trobat ningú. L'Institut Català de la Salut (ICS) hauria de cercar algun pneumòleg perquè se'n fes càrrec. No espero la mateixa dedicació, ja que m'hi quedava després de passar consulta. Pensa que vaig trobar unsi en vaig, amb unsdiagnosticats [és un tipus de càncer que afecta òrgans vitals] de l'àrea de Cerdanyola i Ripollet. I això és unaper la població analitzada.- M'hagués agradat trobar un equip, i com una cursa de relleus, prosseguís amb el meu estudi, perquè és interessant i m'entusiasmava. Per què segueixo? No és al mateix ritme. Faig xerrades, conferències i ja no són cinc o sis hores diàries i ho feia perquè m'apassionava, i encara ho fa. No et pensis que necessitava gran cosa,, però actualment ja tinc 71 anys. La mentalitat del metge actual no té res a veure amb la d'abans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor