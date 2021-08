​Reservar en qualsevol refugi del Pirineu, a un sol clic

Una setantena dedels'han integrat en una central de reserves comuna que permet gestionar l’allotjament i possibilita trobar informació útil als usuaris. La iniciativa, finançada gràcies al, inclou refugis deaixí com d', la, a l'estat francès. El web està disponible en català, castellà i francès A més d’incloure fitxes detallades de cada refugi, el web permet feren aquests establiments, aporta informació sobre les rutes de connexió i els circuits entre ells, i dona informació d’interès per als usuaris. Els interessats hi podran reservar plaça, descarregar diversos itineraris de rutes i visionar, entre altres iniciatives.La, tant nacional com internacional, és un dels principals objectius del projecte, i en aquest sentit cal remarcar l’edició de material publicitari en paper i en formats audiovisuals, la presència en fires, els reportatges en mitjans especialitzats, les exposicions fotogràfiques i el treball en les xarxes socials. Així, pretén atreure nous públics com turistes alemanys o nòrdics, que coneixen bé els Alps i no tant el Pirineu.El projecte incideix en aspectes relacionats amb la, analitzant tots els sistemes de depuració existents i les possibilitats de millora que tenen, i s’han fet inversions directes en aquests sistemes, amb el qual s’ha aconseguit que al final del projecte 13 refugis hagin millorat el tractament de les seves aigües, tant les residuals com les de consum. En el cas del Ripollès, s’ha millorat el sistema de depuració d’aigües residuals dels refugis de Coma de Vaca, al terme municipal de Queralbs.Entrepyr II, finançat amb, és un projecte de cooperació transfronterera emmarcat en el programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea

