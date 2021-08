L'Estat autoritza l'assaig en humans de la vacuna catalana contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

(AEMPS) ha autoritzat el primeren humans d'una vacuna contra la Covid-19 desenvolupada a l'Estat. Es tracta del vaccí PHH-1V dels laboratoris gironins d', segons ha informat aquest dimecres el ministeri de Sanitat.En l'assaig hi participaran diversesde centres hospitalaris que tinguin entre. Se'ls injectarande la vacuna amb 21 dies de diferència amb l'objectiu d'analitzar la seguretat i tolerabilitat del vaccí així com la seva eficàcia.La vacuna de la companyia Hipra està basada en dues proteïnes recombinants de les-plataforma similar a la de Novavax i Sanofi/GSK- que són capaces de generar una resposta immunitària davant d'una de les proteïnes delL'assaig de fase I/IIa dividirà els voluntaris en grups i anirà augmentant la dosi que rebrà cada grup en funció de la re. S'aniran escalant a les dosis següents si no detecten problemes de seguretat, per avaluar quina és la

