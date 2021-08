​Polèmica a Instagram amb el cartell de la nova pel·lícula d'Almodóvar

Polèmica ambquan encara ni s’ha estrenat. Ahir la productora El Deseo va fer públic el pòster del film.La imatge no deixa indiferent. S’hi pot veureEl muntatge té com a efecte que tot plegat sembli un ull que plora., que ha estat el creador del pòster, ha publicat la imatge aa través del seu compte personal. La sorpresa ha estat que la xarxa li ha censurat i li ha retirat. A més, Instagram li ha enviat un missatge dient que li podria tancar el compte.Jaén l’ha tornat a penjar explicant què havia passat. De moment, no li han tret, com podeu comprovar a sobre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor