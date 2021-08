Elena alerta que les condicions meteorològiques seran les de Grècia i Turquia

que arriba avui a Catalunya situa el país sota el risc més gran. La situació "és extrema", ha alertat el conseller d'Interior,, aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio. En els pròxims dies, les condicions meteorològiques seran les que s'han donat a Grècia i Turquia, on hi ha desenes d'incendis actius que han arrasat milers d'hectàrees, apunta.Ha afirmat que cal remuntar-se a uns 18 anys enrere per trobar una situació com la d'aquests dies i per això ha insistit en la crida a la. Les zones de més risc són, on ha recordat que s'han tancat parcs naturals. Elena ha insistit en trucar al 112 si es veu qualsevol columna de fum.Elena ha afegit que un dels principals riscos és, per això s'han activat tots els efectius de Bombers. Interior decidirà aquest matí si amplia les restriccions, per exemple limitant o prohibint activitats esportives o acampades, ha dit. La situació d'alerta es mantindrà fins dilluns.

