Sociovergència de sempre

Consens a dins el Govern

Comissió bilateral

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha plantejat, i ha demanat a la ministra de Transports,que "no expliqui contes de fades" assegurant que es compensarà l'afectació a l'entorn amb més àrees protegides."Per començar a parlar de compensacions actuals, en el cas que s'allargués la tercera pista i s'afectés a la", s'hauria de parlar de les compensacions no executades de l'anterior ampliació de l'aeroport, ha retret Vilalta a la també exalcalde de Gavà en una entrevista d'Europa Press.La republicana ha titllat la postura de la ministra d'irresponsable: "No ens poden prometrede compensacions que existiran, quan no s'han complert les compensacions anteriors", i ha defensat que en el que s'hauria d'estar treballant és a cercar l'equilibri per millorar l'aeroport sense que vagi en contra de la preservació del medi ambient i el seu entorn.Vilalta ha destacat que el que defensa ERC és que arribi la inversió de prop dei que es decideixi des de Catalunya el projecte --que no té per què implicar allargar la tercera pista, segons ella--, a través de lamb la participació d'agents socials, econòmics, territorials i institucionals."Aquest és l'acord. L'acord no és per ampliar la tercera pista, l'acord és per poder invertir aquests diners, i decidir des d'aquí com invertir-ho. I aquesta inversió no necessàriament ha de passar per l'ampliació d'aquesta tercera pista", sinó que s'han d'estudiar alternatives que no trinxin ni aixafin el territori, ha dit literalment.Així, qualifica d'innegociable la preservació de l'entorn, i de línia vermella l'afectació a la Ricarda, per la qual cosa ha demanat cercar alternatives per aconseguir que El Prat sigui un aeroport de primera i no de segona, alguna cosa que s'afavoriria si ho gestionés la Generalitat, i no, segons argumenta.Vilalta creu que el debat sobre l'ampliació s'ha simplificat i pervertit, i que "hi ha hagut una proposta d'Aena que s'ha comprat acríticament per aquells que defensen la sociovergencia de sempre", i ha criticat als qui han aplaudit el projecte sense qüestionar-se res.Preguntada per si apunta aamb aquestes crítiques, ha sostingut que "no s'ha d'assenyalar a ningú" i que cada actor sap com ha reaccionat, també ERC, que considera que no es pot desenvolupar un projecte en contra de l'opinió dels ciutadans i de les institucions del territori afectat que no tingui en compte criteris mediambientals -els ajuntaments de Barcelona i El Prat de Llobregat s'oposen a l'acord.Ha assegurat que hi ha consens dins el Govern, i que "una altra cosa és dins el govern de l'Estat", els socis del qual mantenen discrepàncies que també existeixen a l'Ajuntament de Barcelona, entre la seva alcaldessa,i el primer tinent d'alcalde, el socialistaque sí defensa l'ampliació, ha recordat."Les contradiccions les tenen molt més els altres, i el que diu el Govern, que és el que diu ERC a nivell de Catalunya, és que si arriba una inversió -i aquí està l'acord, que arribi-, decidim nosaltres com s'ha d'invertir", per millorar lade l'aeroport, ha subratllat.Preguntada per si creu que el Govern pot perdre el suport de la, que rebutja ampliar l'aeroport, ha assegurat que treballaran per no perdre'l i seguir sumant esforços, encara que augura que es generaran "moltes contradiccions i moments de complexitat, perquè encara s'estan gestionant inèrcies de 40 anys de sociovergencies".Davant la possibilitat que aquesta inversió allunyi la instal·lació de la fàbrica dede Seat a Catalunya, ha advertit que un projecte no hauria d'anar en detriment de l'altre: "De fet, ho volem tot: volem tenir el millor aeroport possible, i volem preservar el medi ambient, i justament en aquesta línia volem aquesta fàbrica de bateries".Sobre si situa la proposta d'Aena dins de la "agenda del retrobament" promoguda pel president del govern espanyols, Pedro Sánchez, ha replicat que "Aena fa una proposta perquè està en la seva agenda i perquè veu beneficiats els seus interessos, no perquè pensa en" ja que, en aquest cas, creu que hauria fet la proposta d'una altra manera.Vilalta ha descartat que aquesta inversió i altres acords que s'aconsegueixin en espais com la comissió bilateral entre Govern i Generalitat afectin al: "Hi ha un conflicte polític que no s'arreglarà perquè hi hagi més inversió en l'aeroport, ni se solucionarà per un traspàs a Rodalies. No, el conflicte polític continuarà estant".Ha emfatitzat que la comissió bilateral ha de funcionar en paral·lel a la, i ha destacat que la bilateral és necessària per abordar els 56 traspassos que vol la Generalitat: "Hi ha moltíssim treball per fer, i l'Estat s'ha de posar les piles".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor