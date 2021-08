El Cerdanya Film Festival s'estrena com a col·laborador en la preselecció dels Goya

Una de les projeccions del Cerdanya Film Festival. Foto: ACN

Bona resposta del públic

Assistents al Cerdanya Film Festival. Foto: ACN

Eldeacull fins aquest diumenge la 12a edició del Cerdanya Film Festival , que per primer cop actua com a col·laborador en la preselecció de curtmetratges per alsDe fet, aquest tipus d'audiovisuals representen el gruix de la programació, que arriba gairebé al centenar de pel·lícules. D'aquestes, un 40% són òperes primes i n'hi ha algunes de provinents de l'Iran, l'Índia o el Brasil, entre d'altres, a més de dos peces coreanes que s'estrenen al certamen. En l'àmbit professional, entre aquest divendres i dissabte es presentaran prop de 25 projectes liderats per joves creadors en el marc d'unes jornades anomenades Links. Així, tindran l'oportunitat de rebre assessorament i optar a algun dels premis.El director del, ha destacat que el fet de ser un certamen col·laborador en la preselecció de curtmetratges per als Premis Goya els dona "un segell de qualitat" a la feina feta fins ara. En aquest sentit, assegura que ha estat "una sorpresa i un orgull" i afegeix que tot plegat serà "una bona palanca de cara al futur per tal de créixer i consolidar encara més aquest festival". A més, ha detallat que ara per ara és pràcticament l'únic certamen d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu i a la demarcació de Girona i un dels més importants dels que es fan a Catalunya.La col·laboració establerta amb l'permet que els dos treballs premiats a les categories de Millor Curtmetratge de Ficció Espanyol i Millor Curtmetratge Documental Espanyol s'assegurin una inscripció directa a la preselecció de la 36a edició d'aquests guardons, la qual tindrà lloc al 2022. Tot i així, la presència a la Selecció Oficial a Concurs del certamen també serà clau, ja que els projectes que acumulin quatre seleccions a festivals qualificadors també podran accedir- hi.Les peces incloses a la secció oficial competiran pels premis del jurat oficial, del jurat jove i el premi del públic. Així, participaran a les categories de Premi mirada social, Premi memòria, Millor direcció, Millor guió, Millor actriu i Millor actor, Millor film emergent, Millor curtmetratge en català, Millor curtmetratge d'animació, Millor fotografia, Millor disseny de so i Millor muntatge.Forcada s'ha mostrat satisfet amb la resposta del públic tot i el context sanitari actual, el qual pot gaudir amb una programació de fins a 90 curtmetratges d'animació, ficció o documental. La resta, fins arribar pràcticament al, són llargmetratges. Tot i que una part de la selecció s'ha basat en el cinema emergent i el que està impulsat per joves talents, el director del certamen ha afirmat que també es poden veure alguns dels millors treballs de l'any i ha assegurat que el programa "està a l'alçada" d'altres festivals com el de Màlaga.Pel que fa a l'del certamen, enguany s'han organitzat unes jornades d'indústria que tindran lloc aquest divendres i dissabte. Així, s'ha ideat un programa anomenat Links que vol ser alhora un concurs, un mercat i un programa d'assessorament entre productors i projectes en desenvolupament. La idea és establir sinergies entre les productores de llarg recorregut professional i els nous talents, per tal que les primeres puguin apadrinar projectes ideats per creadors novells, ja siguin de ficció, animació i documental i en format llargmetratge, curtmetratge, sèrie o producció transmèdia.

