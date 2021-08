La «llei rider» entra en vigor en un mercat sacsejat per Deliveroo i Glovo

Incerteses dins les plataformes

Protesta de «riders» de Deliveroo davant de l'Ajuntament de Barcelona. Foto: ACN

Denúncies dels sindicats

Repartidor de Deliveroo Foto: Europa Press

Aquest dijous entra en vigorla normativa que estableix queLa norma s'activarà després que hagi expirat la moratòria de tres mesos impulsada pel govern espanyol, un període que ha servit perquè les empreses del sector s'adaptin a la nova realitat.Malgrat tot, encara queden incògnites. El delivery segueix pendent de qüestions com l'encaix del nou model dedins la llei o l'afectació que suposaràde l'Estat. Per altra banda, els sindicats acusen algunes de les plataformes de fer "trampes" per adaptar-se a la normativa i exigeixen "vigilància" per evitar irregularitats en la contractació.Des del govern espanyol qualifiquen la llei de "pionera" davant uns canvis tecnològics "que són imparables". Després de ser aprovada, la ministra de Treball,va destacar que la norma està "a l'avantguarda de la legislació internacional" i que no només és l'Estat qui està pendent de com s'implementa. "Ens consta que Europa ens està mirant", va dir.A banda d'establir que els repartidors ja no poden ser autònoms –i, per tant, podran gaudir de, entre d'altres-, el text també fixa el dret a conèixer els algoritmes que utilitzen les plataformes i posar-los "al servei de la majoria social" per tal que puguin ser estudiats i millorar l'ús de la intel·ligència artificial en matèria de relacions laborals.Però malgrat l'entrada en vigor de la nova llei, les plataformes encara han de resoldre diverses qüestions sobre. Glovo és una de les que no ha esvaït tots els dubtes. A hores d'ara, l'empresa ha assegurat que contractarà de forma directa prop de 2.000 repartidors, els quals tindran horaris, retribucions fixes i rutes concretes per aquells serveis que són "viables a escala tecnològica i operativa". Segons l'empresa, aquesta és una "primera fase de transició" que s'anirà ampliant durant els pròxims mesos.Per altra banda, la companyia proposa el llançament d'un nou model "inèdit" que "seguirà el criteri establert per Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea": Glovo també seguirà treballant amb autònoms, però assegura que tindrà "noves característiques" que permetran treballar de forma simultània amb altres aplicacions i activitats ambencara no ha especificat amb quin model treballaran, tot i que CincoDías informava aquesta setmana que la plataforma subcontractarà les seves flotes a tercers per complir la llei rider. Consultada per l'ACN, la companyia s'ha limitat a mostrar el seu "compromís" amb l'Estat i ha assegurat que aquells que vulguin operar a través de la plataforma com a autònoms no podran fer-ho. L'empresa afegeix que detallarà el funcionament del seu model el mateix dijous, coincidint amb l'entrada en vigor de la normativa, i insisteix en el fet que l'executiu espanyol garanteixi que "tots els operadors del sector compleixin les noves regulacions per competir en igualtat de condicions".Pel que fa a Deliveroo, el grup amb seu al Regne Unit manté la seva intenció de marxar arran de l'aprovació de la llei. Al setembre, té previst iniciar un–de les quals 897 a Catalunya-, tot i que l'empresa evitar parlar explícitament d'acomiadaments i ho defineix com "una proposta de consulta per al cessament d'operacions". En una comunicació enviada als treballadors, Deliveroo va informar-los que la companyia estava en provés de sol·licitar l'alta a la Seguretat Social dels riders com a pas previ a acomiadar-los.La plataforma que no haurà de fer ajustos és, ja que és l'única de les quatre grans plataformes que fa servir un model laboral propi. Coincidint amb l'entrada en vigor de la nova llei, l'empresa vol tenir ara una "xarxa pròpia" de repartidors. És per això que està negociant un conveni amb la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) que, segons fonts sindicals, es tancarà passat l'estiu.Aquesta mateixa setmana, CCOO ha interposat dues denúncies contra Glovo davant latot assegurant que l'empresa fa "trampes" davant la llei rider. "Una de les querelles és per alertar que gran part dels repartidors de Glovo continuaran treballant com a autònoms tot i que la llei imposa la seva contractació laboral", ha insistit el sindicat.De fet, CCOO creu que el model de Glovo és "retorçat i enginyós" i que l'única finalitat que busca és "forçar la interpretació de la llei i escapar de la responsabilitat social". Davant aquesta situació, l'organització ha advertit que estarà "especialment vigilant" amb les plataformes de repartiment a domicili durant els pròxims mesos. "La llei rider per si sola no és garantia de res", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor