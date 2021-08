Tebas ataca Laporta: «Sense Messi i sense diners, el pla perfecte»

Paraules per Florentino Pérez

El president de La Lliga,, està molt actiu a les xarxes socials des de ladel FC Barcelona. El president del club,, va anunciar en la roda de premsa de comiat de l'argentí que el Barça renunciava alde Tebas, que hagués permès renovar Messi, per "no hipotecar el club durant els pròxims 50 anys".El president de La Lliga, aprofitant la dimissió d'un membre de la comissió de l'Espai Barça , ha aprofitat per atacar Laporta. "Això comença a aclarir-se.Sense Messi i sense 270 milions d'euros, el pla perfecte", ha afirmat Tebas en una publicació a Twitter. No és l'únic missatge que apunta el president del Barça.Tots ells, això sí, poden resumir-se molt fàcilment. El president de La Lliga culpa Laporta de l'adeu de Messi per no haver acceptat la pluja de milions del. El primer dels tuits va produir-se en la mateixa roda de premsa de Laporta divendres: "La inversió no hipoteca ningú i només ajuda a", replicava Tebas.Però Tebas encara no havia acabat. En una altra publicació criticava el canvi de criteri de Laporta: "Fa 72 hores Laporta em defenia la inversió; què va passar?". Fins i tot, Tebas ha entrat en desqualificacions personals, acusant Laporta d'haver passat de ser un "de Roures" al "millor aliat de Florentino Pérez".I és que precisament Tebas també ha tingut paraules poc amables contra el president del. El club blanc ha anunciat aquest dimarts que demandarà La Lliga, Tebas, i el fons CVC persi es tira endavant amb la inversió milionària.El president de La Lliga ha acusat Florentino d'utilitzar unque ha traslladat de l'àmbit privat al públic. "Portem aguantant les seves amenaces des de 2015; el Madrid mereix molt més". Madrid i Barça mantenen el seu suport a lai això també provoca un xoc amb el president de La Lliga, molt alterat en els últims dies a Twitter.

