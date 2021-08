Desmantellen una festa il·legal al bosc de Collserola

Unde lai delsva desmantellar el passat cap de setmana unaque s'havia organitzat al, en una zona propera al cementiri, al límit entre els municipis de Cerdanyola i Montcada i Reixac.El cos policial local, tal com ha precisat a, va rebreen el qual es detallava que hi havia aquesta concentració de persones, entre la masia de Can Catà i la zona de Can Llosses, a tocar de l'equipament funerari.A les quatre de la matinada, efectius d'ambdós cossos de seguretat, vani, en aquells moments, es van aconseguir, encara que les mateixes fonts han admès que possiblement s'haurien aplegatAquests vuit denunciats se'ls va sancionar per-tant a Cerdanyola com a Montcada no es pot circular des de la 1 a les 6 de la matinada -, i també peri possessió de diversesA més, així mateix els agents van intervenir, entre altres coses, material necessari per a la festa com unque alimentava

