PP, Ciutadans i Vox s'oposen a la nova llei d'educació

Elhan coincidit aquest dilluns adel govern espanyol de donar-li una primària. L'han titlat amb qualificatius com "bestiesa", "presa de pèl" i iniciativa pròpia d'una "xusma".Segons ha publicat el diari El Mundo, el Ministeri d'Educació està preparant elen què pretén reformar l'assignatura de matemàtiques per donar-li uni ambEn aquest context, el president de Vox, Santiago Abascal, ha llançat un missatge en xarxes socials fent-se ressò de la proposta del govern i mostrant el seu rebuig qualificant l'executiu de Pedro Sánchez de "xusma totalitària".Per la seva banda, la diputada popular Ana Pastor també ha mostrat la sevad'Educació titllant-la de "bestiesa soleme". Segons l'opinió de la dirigent de PP, amb aquesta proposta sembla que "algú ha perdut el nord". "En comptes d'estar preocupat perquè les nenes i nens tinguin una educació de qualitat, que l'EBAU sigui nacional o que no hi hagi fracàs escolar, ens trobem amb aquestes matemàtiques -ha comentat Pastor en una trobada amb periodistes-. Si ho fessin a posta no ho farien pitjor ".Per tot això, la vicesecretària de Política Social del"Cal reforçar el coneixement de matemàtiques però en àrees com l'àlgebra, però les bajanades a els espanyols no els interessen", ha conclòs.En el cas de Ciutadans, Edmundo Bal ha retret al govern que aquesta idea d'incloure el gènere i el sentit emocional a l'assignatura de matemàtiques coincideixi en un moment en què s'estan registrant: "És una cortina de fum "."Ja n'hi ha prou de prendre el pèl, de destrossar l'educació pública i de cortines de fum per no afrontar els problemes dels espanyols", ha escrit el també portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés.

