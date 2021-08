Alerta màxima d'incendis a Catalunya: on és el risc més alt?

Alerta màxima per incendis a Catalunya arran de l'onada de calor prevista pels pròxims dies. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per incendis forestals com a mesura de previsió davant possibles focs mentre que el Govern ha fet una crida a la responsabilitat davant el risc d'incendi més elevat en 18 anys. I és que l'onada de calor és la que ha originat els greus incendis a Grècia i Turquia.



Les comarques de la Catalunya Central i les de Barcelona es troben en el risc alt des d'aquest dimarts, el que significa el tercer més perillós en l'escala que han establert els Agents Rurals de la Generalitat, però aquest risc pujarà un graó dimecres i passarà a molt alt en gran part d'aquest territori. Així doncs, cal extremar encara més les precaucions a l'Anoia, al Bages, a Barcelona, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Baix Llobregat i a la Conca de Barberà.

Més enllà del risc molt alt generalitzat, els Agents Rurals marquen amb el perill moderat gran part del. D'aquesta manera, també existeix un risc menor d'incendis a, el, eli a les comarques de. Això sí, amb l'excepció de l', on el perill es manté alt. Pel que fa als territoris de, el nivell de perillositat varia en funció de la zona i va del risc zero a la màxima alarma.

Perill d'incendi per l'11 d'agost



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que l'onada de calor suposa un "perill extrem d'incendis". "Ens enfrontem a uns dies crítics", ha assegurat Aragonès en una piulada a Twitter, on ha afegit que el Govern prendrà mesures i intensificarà els mitjans per prevenir i lluitar contra el foc. Amb tot, el president ha fet una crida a la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat.

L'onada de calor, generada per una massa d'aire saharià

Afectació per l'onada de calor a Catalunya.

I és que el que ve no és cap broma. La consellera d'Acció Climàtica,, ha admès que elés eldels, i que l'onada de calor que ha provocat greus i grans incendis a Grècia i Turquia ve cap a Catalunya. "Si un incendi crema, el podem apagar i fer-hi front. Si són molts, serà molt difícil", ha avisat.Jordà ha remarcat que Catalunya patirà elevades temperatures,, una humitat molt baixa i una sequera extrema. "No havia passat en els últims 18 anys, fem un crit d'alarma i un clam a la responsabilitat. Cal minimitzar l'activitat a la muntanya, són dies de platja", ha dit la consellera en un vídeo a les xarxes socials. El conseller d'Interior,, també ha demanat "màxima precaució i responsabilitat". "Si veus una columna de fum, truca al 112", ha demanat el conseller.Segons indica el Govern, l'arribada d'unacrearà unes condicions extremes que afavoreixen al sorgiment de virulents incendis. L'aire saharià serài les temperatures no baixaran a la nit. Això, sumat a lai a la, fa que el risc d'incendi sigui alt.Per fer-se una idea de la situació, el meteoròleg de TV3, que fa previsions des de l'estiu del 1985 afirmaun fenomen com aquest. Mauri es refereix a dos fets: per una banda una temperatura de 28 °C per sota dels 1.500 metres a tot Catalunya i per altra banda alguna bossa de 30 °C en certs territoris del país.L'últim cop que Catalunya va patir una onada de calor tan extrema va ser el, quan l'episodi es va allargari van cremar. Ara, l'serà a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.



L'afectació parcial es concentrarà a les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Gironès, el Maresme, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Selva, el Tarragonès, la Terra Alta i l'Urgell.





Mesures de prevenció

Elha fet una crida asi no és estrictament necessari, i a extremar lesen cas que s'hi vagi. L'objectiu és tant minimitzar les possibles causes humanes d'un incendi com evitar situacions de risc si se'n declara algun.El Departament d'Acció Climàtica també ha demanat a les entitats agràries(UP) i(JARC), en coordinació amb les(ADF), que llaurin els camps de cereal de manera perimetral fins a l'arribada de l'onada d'aire calent per netejar el terreny i crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.També, en coordinació amb els Agents Rurals, s'està ultimant l'activació dela les principals zones de risc. Aquesta mesura, que es concretarà dimecres en el marc del, permetrà tancar els accessos als Parcs Naturals i a l’entorn rural dels municipis més afectats per la situació.En conseqüència, també s'aturaran totes les activitats empresarials i industrials a l'espai forestal. Aquesta mesura ja s'ha traslladat a l'(Arescat) i l'(Acetref), les principals entitats empresarials del sector.

