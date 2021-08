Detenen deu falsos hackers per estafar més de 400 persones

Laha detingut deuper estafar com a mínim a 430 persones que havien contractat els seus serveis. Els agents han fet registres a, Saragossa, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. En total s'han intervingut 40 mòbils, 17 discs durs, 3 ordinadors, 5 tauletes i 24 llapis de memòria. A més, han recuperatque havien estat enviats per les víctimes.En total, els estafadors haurien obtingut fins aa força d'extorsionar les víctimes que contractaven els seus falsos serveis com a hackers. Els autors han estat detinguts perEls investigadors han analitzat més de. Els arrestats publicaven anuncis a Internet en els quals oferien els seus serveis pero WhatsApp en temps real, eliminar deutes pendents amb l'Agència Tributària, multes de la DGT o canviar notes en servidors d'universitats. Un cop havien contractat els serveis, les víctimes erende revelar la feina que havien encarregat o bé dades sensibles de caràcter íntim.La investigació és fruit delactiu fet a xarxes socials i altres fonts obertes d'informació a Internet. Els agents especialitzats van detectar unen què s'oferien serveis informàtics com ara espiar perfils a les xarxes o eliminar dades de servidors de diferents administracions.Les gestions fetes per la policia van permetre identificar més de 12.000 anuncis i, associats a aquestes, més de 40 números de telèfon,i gairebé. De l'anàlisi exhaustiva feta, es van poder detectar cinc focus diferenciats de participació en els fets i es van iniciar cinc investigacions independents amb un nexe comú, el mateix 'modus operandi'.Bàsicament, els arrestats captaven els clients a través d'anuncis i els exigien elde l'import pactat complet o parcial. A més, sota el pretext de complir amb l'encàrrec, els suposats hackers demanaven, del mateix interessat o de la persona que es pretenia espiar.Un cop s'havia enviat la quantia pactada, el, però continuava si la víctima volia espiar les xarxes socials o la missatgeria d'una altra persona o bé sol·licitava un servei de dubtosa legalitat. En aquests casos, l'estafador exigiasota l'amenaça de revelar la feina encomanada i els mostraven captures de pantalla de converses mantingudes.Encara que les víctimes abonessin les quanties exigides, els detinguts. Un cop la víctima s'hi negava, els falsos hackers complien amb l'amenaça i contactaven amb la part que havia de ser espiada. Fins i tot els

