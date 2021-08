S'obre la vacunació sense cita prèvia les tardes d'agost arreu de Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut continua impulsant estratègies de vacunació per augmentar la cobertura poblacional també durant el mes d’agost. A partir d’avui, s’ha obert la possibilitat deA més, en el cas que sigui necessari serà possibleestablerts arreu del territori. De totes maneres, per contribuir al bon funcionament i organització d’aquests punts, ja que és una tasca molt complexa, es recomana demanar la cita prèvia per internet.D’aquesta manera, es vol facilitar que la, augmentant la cobertura de la vacunació, especialment amb la variant Delta que és molt més transmissible. Si es comença el curs amb lates cobertures vacunals s’espera poder evitar quarantenes i aïllaments que trenquen la presencialitat de les escoles, universitats i centres de treball.Pel que fa a les dosis de vacunes disponibles, Catalunya ja ha rebut aquesta setmana un total dei en els propers dies arribaran. Les darreres dues setmanes s’ha detectat una, i han augmentat les persones que, tot i tenir cita, no es presenten al punt de vacunació.Com ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, "la vacunació requereix dues dosis, separades en 3 o 4 setmanes. Si s’inicia ara, al setembre la vacuna ja haurà fet el seu efecte per protegir-nos abans començament del curs o de la tornada a la feina.

