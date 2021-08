Ordre de desnonament amb data oberta a una família amb una menor al Poble-sec

viuen en un pis ocupat al carrer Piquer, al barri del del. El propietari és elBlackstone. Des d'avui, la família afronta untot i la vigència de la moratòria de desnonaments de l'Estat i el pla de xoc habitacional de la Generalitat.han arribat a un acord perquè el fons voltor formalitzi la suspensió del desnonament a l'espera que la família s'incorpori -previsiblement- aa partir del setembre., ha lamentat la Yaritza. La família s'ha adreçat "contínuament" des del mes d'abril a serveis socials per entrar a la mesa d'emergència de l'habitatge, però no han obtingut cita fins a principis de setembre. El Sindicat celebra l'acord entre el consistori i Blackstone, però denuncia queperquè hi ha una ordre de desnonament amb data oberta que "no dóna garanties". En aquest sentit,: "ens hem trobat casos en què es retira la denúncia de la propietat, però el jutjat segueix endavant amb el desnonament", han explicat fonts del Sindicat.Al juny, la Yaritza va rebre la, però la jutgessa la va suspendre atenint-se a l'informe de vulnerabilitat de la família i a la moratòria de desnonaments del govern espanyol. El Sindicat de Barri denuncia que en ple mes d'agost, la jutgessa procedeixi un segon intent de desnonament amb data obertaEl Sindicat de Barri del Poble-sec ha lamentat que la data oberta de desnonament es deu a "la desatenció" de les administracions. "No pot ser que fins ahir ningú actués.amb Blackstone, l'Ajuntament, serveis socials i habitatge", han lamentat. La família té des de l'abril un informe de vulnerabilitat acreditat pels serveis socials, a banda, hi ha en vigor, que donen cobertura a les famílies vulnerables. Ambdues "haurien de protegir la Yaritza perquè compleix amb tots els requisits", ha subratllat el Sindicat.Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han explicat aque "tenen constància" del cas de la Yaritza i que s'està treballant perquè s'incorpori a la mesa d'emergència habitacional i no s'executi el llançament. "Hem aconseguit un acord amb la propietat perquè formalitzi la suspensió del desnonament durant el dia d'avui, de moment,", ha explicat l'Ajuntament.

