L'no és incompatible amb assumir la lluita contra elque els experts de l'veuen urgent. Així ho ha assegurat aquest dimarts la delegada del govern espanyol a Catalunya,, en una roda de premsa de valoració de la primera meitat de l'any en què ha defensat que el model d'aviació està canviant i, en el futur, no serà tan contaminant.La dirigent del PSC ha recordat que "Aena va explicar que s'està treballant cap a una aviació diferent, amb" i que, per tant, "s'ha de posar conjuminar" tant l'ampliació de l'aeroport com la reducció de les emissions per frenar les conseqüències més tràgiques de l'informe presentat dilluns. "Les opinions han d'estar fonamentades amb dades", ha asseverat, en referència als contraris a aquesta operació.Cunillera ha defensat de forma tancada la necessitat de l'ampliació, fins i tot replicant aquells que demanen replantejar el turisme o reduir-lo: "Quan es parla a la lleugera deparlem de la vida de molta gent que depèn de treballar en aquest àmbit". Tot i això, també ha subratllat que l'aeroport amb més vols intercontinentals ha d'afavorir aquella "gent que impulsa gransque necessiten ajuts i talent per fer-ho possible".En aquest sentit, ha subratllat que els governs català i espanyol han acceptat tirar endavant el pla d'Aena i estan "compromesos en convertir l'aeroport en un, que atregui tota una sèrie de talents i iniciatives de països que necessiten una millor connexió", així com confia que les connexions ambhan de servir per dinamitzar "el territori més enllà de".A nivell ecològic, Cunillera ha insistit que l'obra "amb tota la seguretat i garanties tindrà la projecció de sostenibilitat com la que requereixen totes les iniciatives europees" i ha instat a discutir ladins el debat del pla director que s'ha d'enllestir a finals de setembre i que també ha de gaudir del vistiplau de la Generalitat. Amb l'executiu català, ha subratllat, no s'ha improvisat un acord, sinó que "sí que s'hi ha treballat i més que s'hi treballarà", i ha relativitzat les veus en els dos executius i el seu entorn que qüestionen la infraestructura.Preguntada per l' elevat preu de la llum , que aquest dimarts assolirà un nou rècord històric, la delegada del govern espanyol ha recordat la rebaixa de l'IVA ja aprovada i el fet que s'ha enviat una carta a la Unió Europea perquè afirma que, a partir d'aquí, les: "La problemàtica transcendeix el nostre territori i cal prendre mesures més enllà". Ha admès que desconeix el motiu pel qual a altres països de l'entorn el preu no puja tant, però ha insistit que la Moncloa treballa amb reformes estructurals en el sector.Finalment, pel que fa a la comissió bilateral, ha celebrat que és "una bona notícia" el mer fet que es reuneixi i ha posat en valor les "conclusions importants" assumides, com la data de la propera reunió o els grups de treball constituïts. "L'important és posar-s'hi", ha destacat, i ha tret rellevància a les negatives de ministres aalgunes competències que, com la formació sanitària especialitzada , la bilateral va obrir la porta a negociar.

