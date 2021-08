Sis errors habituals que cometem quan comprem meló

L'estiu és una estació de l'any marcada per la gran quantitat de fruites i verdures de temporada que acumula. Una de les fruites per excel·lència és, juntament amb la síndria, el meló: fresquet i dolç, ideal per a dies de molta calor.A RAC1 han parlat amb Jordi Bosch, majorista d'una empresa especialitzada en melons i síndries i membre del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. Bosch explica que, com en totes les fruites, quan comprem i consumim meló habitualment cometem errors que es poden evitar.Si bé és cert que als supermercats comencen a aprèixer melons als mesos d'abril i maig, no és fins al juliol i agost quan realment és bona època per menjar meló.La globalització ha fet que verdures i fruites cultivades a l'altra punta de món arribin a casa nostra en pocs dies. Això, però, no garanteix que quan ens arriben estiguin en les millors condicions. Catalunya no és productora de meló, però a l'estat espanyol se'n cultiven a Andalusia, Múrcia i Castella-La Manxa. Aquests, quan arriben a les botigues, estan en més bon estat.El més comú a Catalunya és el meló de pell de gripau: verd i allargat. Però no és l'única varietat que existeix: el cantalup, gris per fora i de pell taronja; el gàl·lia, gris-groc per fora i blanc-groc per dins, i el groc, allargat com el de pell de gripau però totalment groc per fora i amb carn molt blanca.Bosch destaca tres punts importants per escollir un bon meló: ha de tenir escriptures (línies de la pell), ha d'estar ben uniformat i sense defectes i ha de pesar. Els que es comercialitzen habituament són d'entre 2,5kg i 3,5kg, una mida bona.El majorista es mostra partidari a comprar la peça sencera i no tallada, tot i que moltes empreses els tallen per vendre'ls d'una forma més atractiva. Bosch demana anar en compte: si es talla, ha de conservar-se refrigerat.Si el meló està sencer, sempre és millor guardar-lo fora de la nevera si es té un lloc fresc. Si no, es recomana treure'l de la nevera un parell d'hores abans de menjar-se'l per poder apreciar millor la dolçor.

