És viable l'erradicació plena de la Covid al món?

Potencialitats de les mesures

L'exemple a seguir

Altres notícies que et poden interessar

L'és probablement, més que la de laperò considerablement menys que la de la, segons suggereix una puntuació comparativa dels factors tècnics, sociopolítics i econòmics de les tres infeccions, publicada en un estudi a BMJ global Health . Tot depèn d'assegurar una alta acceptació de lai respondre a l'aparició deLa vacunació, les mesures dei l'interès mundial per assolir aquest objectiu com a conseqüència dels enormes estralls financers i socials causats per la pandèmia de coronavirus fan possible l'erradicació, asseguren els investigadors, experts en Salut Pública. En tot cas, precisen que els principals reptes resideixen a assegurar una cobertura vacunal prou alta i en ser capaços de respondre amb la suficient rapidesa a les variants que puguin eludir la immunitat.Per estimar la viabilitat de l'erradicació de la Covid, definida com "lade la incidència mundial de la infecció causada per un agent específic com a resultat d'esforços deliberats", els autors la comparen amb altres dues plagues víriques per a les quals es disposava o es disposa de vacunes, la verola i la poliomielitis, i ho fan utilitzant una sèrie de factors tècnics, sociopolítics i econòmics que probablement ajudin a assolir aquest objectiu.En el procés, van utilitzar un sistema de puntuació de tres punts per a cadascuna de les 17 variables: factors com la disponibilitat d'una vacuna segura i eficaç; lade per vida; l'impacte de les mesures de salut pública; laeficaç dels missatges de control de la infecció; la preocupació política i pública per les repercussions econòmiques i socials de la infecció; i l'acceptació pública de les mesures de control de la infecció.La verola es va declarar eradicada el 1980 i dos dels tres serotipus de poliovirus també han estat erradicats a nivell mundial. Les(totals) de l'anàlisi van sumar 2,7 (43/48) per a la verola, 1,6 (28/51) per al Covid-19 i 1,5 (26/51) per a la poliomielitis. "Encara que la nostra anàlisi és un esforç preliminar, amb diversos components subjectius, sembla situar l'erradicació de la Covid-19 en l'àmbit del possible, especialment en termes de viabilitat tècnica", escriuen.Reconeixen que, en relació amb la verola i la poliomielitis, els reptes tècnics de l'erradicació de la Covid inclouen l'escassa acceptació de la vacuna i l'aparició de variants mésque poden evadir la immunitat, superant potencialment els programes de vacunació global."Tot i això, l'evolució viral té els seus límits, per la qual cosa cal esperar que el virus assoleixi finalment la seva màxima aptitud i es puguin formular noves vacunes -expliquen-. Altres reptes serien els elevats costos inicials per a la vacunació i la millora dels sistemes sanitaris, i aconseguir la necessària cooperació internacional davant eli l'intervinguda pels governs", admeten.La persistència de virus en els reservoris animals també pot frustrar els esforços d'erradicació, però això no sembla ser un problema greu, suggereixen. D'altra banda, hi ha una voluntat global de fer front a la infecció. L'enorme magnitud de les repercussions sanitàries, socials i econòmiques de la Covid en la major part de el món ha generat "unen el control de la malaltia i una inversió massiva en la vacunació contra la pandèmia", assenyalen.I a diferència de la verola i la poliomielitis, la Covid-19 també es beneficia de l'impacte afegit de les mesures de salut pública, com els controls fronterers, el, el rastreig de contactes i l'ús de, que poden ser molt eficaços si es despleguen bé.La millora dels sistemes sanitaris per eliminar el virus també podria ajudar a controlar altres infeccions i fins i tot a erradicar el, afegeixen. "En conjunt, aquests factors podrien significar que una anàlisi de valor esperat podria estimar en última instància que els beneficis superen els costos, fins i tot si l'erradicació triga molts anys i té un risc significatiu de fracàs", escriuen.L'eliminació de la Covid, definida com "la reducció a zero de la incidència de la infecció causada per un agent específic en una àrea geogràfica definida com a resultat d'esforços deliberats",en diverses jurisdiccions de la regió d', proporcionant una prova de concepte conforme l'erradicació global és tècnicament possible, assenyalen.Els investigadors reconeixen que el seu estudi és preliminar i que es requereix un treball més exhaustiu, però conclouen que l', o una coalició d'organismes nacionals que treballin en col·laboració, ha de revisar formalment la viabilitat i la conveniència d'intentar l'erradicació de la Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor