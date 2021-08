Vídeo | Manifestants antivacunes assalten una seu de la BBC però s'equivoquen d'edifici

Protesters against vaccine passports and vaccines for children have clashed with police while trying to invade the BBC in White City, after warning earlier they would attempt to occupy a key London building.pic.twitter.com/JE0qWoqBx3 — talkRADIO (@talkRADIO) August 9, 2021

#AHORA‼️Una multitud en contra del pasaporte covid y la vacunación de los menores intenta irrumpir en la sede de la BBC en #Londres. Se registran choques con la policía.@Willow__Bella pic.twitter.com/xor7uaYWVK — eSPAINews (@eSPAINews) August 9, 2021





Un grup devan intentar entrar aquest dilluns per la força a una oficina de la, a White City, en protesta per la implantació del passaport sanitari i la implantació de la vacunació en menors d’edat. La BBC, però, ja no ocupa aquest immoble.L’històric edifici de la BBC es va tancar el 2013 i des de llavors s’ha convertit en un complex d’apartaments i un club privat per a membres. La BBC va retenir tres estudis al lloc amb ànim de lucre, que en gran part es lloguen a altres emissores. La major part del personal de la BBC amb seu a Londres i el departament de notícies es troben a 8 quilòmetres de distància, a lade la companyia aEls manifestants, a qui no se’ls va permetre l’accés a l’edifici, van generari enfrontaments amb la policia. Els agents, amb pocs efectius, van tenir molts problemes per evitar l'entrada a l'edifici. A les protestes es cridaven consignes com “Quina vergonya!”, en relació a la informació que la BBC dona sobre la vacunació. Sembla que no hi ha hagut detinguts.El govern britànic va anunciar la setmana passada que estendrà lacontra el coronavirus als joves de 16 i 17 anys. Fins al moment, s’ofereix la vacuna dea menors de 18 anys amb complicacions mèdiques, discapacitats o que viuen en estret contacte amb persones amb problemes d’inmunodeficiència.

