La comentarista olímpica Paloma del Río s'acomiada després de 30 anys

i moltes competicions a l'esquena.entre llàgrimes a l'acabar-se els Jocs de Tòquio. I és que aquesta ha estat la seva: del Río té previst juvilar-se abans de Paris 2024.És una de lesencarregada de retransmetre les competicions de gimnàstica des dels Jocs Olímpics de Seúl, l'any 1988. Amb ella han col·laborat grans estrelles de l'esport com José Novillo, Susana Medizábal oI elha arribat quan l'exgimnasta i comentarista Almudena Cid li ha dedicat unes emotives paraules: "Et vull donar lesal femení"."Has donat veu a molts esportistes i considerem que. Aixi que gràcies per tot el que ens has donat, el que ens estàs donant i el que espero que ens segueixis donant", va continuar dient Almudena Cid a qui ha estat la seva companya durant set Jocs Olímpics.Tot i intentar-ho,i va contestar Cid: "Aquestaque faré". Alhora, del Río va recordar queja que en dos mesos és el"He estat molt feliç fent els Jocs Olímpics, molt feliç. Mai vaig pensar que estaria en aquestes circumstàncies. Ique em fan arribar en gimàstica i els esports minoritaris", va concloure la periodista sense poder evitar posar-se a plorar. Les dues companyes es van, demostrant tota l'estima que hi ha entre elles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor